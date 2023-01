Au ebnet Weg für interkommunales Bürgerwindrad mit Attenkirchen - Baubeginn frühestens Ende 2025

Ein Windrad plant die BEG im Grenzgebiet von Attenkirchen und Au. Symbolbild © Uli Deck

Zwischen Attenkirchen und Au soll ein Bürgerwindrad entstehen. Das haben die Markträte in einer Sondersitzung zum Thema Energiewende beschlossen.

Au/Hallertau – Au macht in Sachen Energiewende Nägel mit Köpfen. In einer Sondersitzung hat man jetzt zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen und ein Bürgerwindrad auf den Weg gebracht, das in interkommunaler Zusammenarbeit mit Attenkirchen entstehen soll.

Bürgerenergiegenossenschaft als Antreiber

Erst vor gut einer Woche hat sich der Marktgemeinderat mit der Potenzialanalyse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen „PFiFFiG“ vertraut gemacht. Schon da wies Bürgermeister Hans Sailer darauf hin, dass bereits eine Reihe von Anträgen dazu vorliegt. Zweien hat man jetzt die Zustimmung erteilt. Bei der einen handelt es sich um die Erweiterung einer bestehenden Anlage im Bereich Osterwaal um 5,8 Hektar. Die andere Fläche mit einer gut zwei Hektar großen Anlage soll südöstlich vom Trillhof entstehen.

Der eigentliche Grund für die Sondersitzung war laut Sailer eine mögliche „interkommunale Zusammenarbeit“ mit Attenkirchen. Ziel ist es, zwischen den beiden Auer Ortsteilen Sillertshausen und Piedendorf und dem Attenkirchener Ortsteil Roggendorf die Voraussetzungen für ein Bürgerwindrad zu schaffen. Die Initiative dafür geht von der Bürgerenergiegenossenschaft Freisinger Land (BEG) aus. Das Besondere: Besagter Standort befindet an der Grenze der beiden Kommunen und grenzt auch an Wolfersdorf.

Sailer sprach sich klar für das von Andreas Henze, einem der beiden BEG-Geschäftsführer, im Rat vorgestellte Projekt aus. Auch, weil es den Kriterien der für Au bereits geltenden Konzentrationszonen für Windkraft entspricht. Der beschlossene Abstand von mindestens 800 Metern „zur nächstgelegenen Wohnbebauung“ auf Auer Gebiet, nämlich zu Sillertshausen und Piedendorf hin, wird laut Darstellung des Sachverhalts zufolge eingehalten. Diese Konzentrationsflächenplanung wurde vom Marktrat noch vor der bayerischen 10H-Regelung so beschlossen. In der aktuellen Sitzung ging es nun um die Anpassung einer Fläche, die an Attenkirchen und Wolfersdorf grenzt.

Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern bezog im Marktrat Stellung zu dem Projekt: Wichtig dabei war ihm erklärtermaßen, dass sich die Nachbargemeinden nicht gegenseitig ausspielen lassen. Alle drei Kommunen sollten die notwendigen Infos von der BEG erhalten und sich selbst eine Meinung dazu bilden. Er betonte zudem, dass die Bürger auf alle Fälle finanziell am geplanten Bürgerwindrad beteiligt und in den Entscheidungsprozess eingebunden werden sollten. Er stellte hierzu einen Bürgerentscheid in Attenkirchen in Aussicht.

Gemeinderat stimmt mit 16:2 klar dafür

Anders als Au kann Attenkirchen keine Windkonzentrationsflächenplanung vornehmen, da dort zu wenig Flächen dafür infrage kommen. „Eure Entscheidung ist die Voraussetzung dafür, dass wir in Attenkirchen unsere Entscheidung zum vorgestellten Bürgerwindrad treffen können“, stellte Kern klar. Es gehe ihm darum, für erneuerbare Energien Lösungen zu finden. Daher stehe er einem gemeinsamen Bürgerwindrad positiv gegenüber.

Der Präsentation folgte eine kurze Debatte über Dimension um Umgriff der Planung. Der BEG-Geschäftsführer hob die zunehmende Bedeutung von Windkraftanlagen hervor. Die für den Standort vorgesehene Anlage ist 250 Meter hoch und verfügt über eine Leistung von 15 Millionen Kilowattstunden. Das Rad soll den Namen „Bürgerwindrad Hochholz“ tragen. „Wenn alles gut geht, kann man in zwei bis drei Jahren mit dem Bau beginnen – frühestens Ende 2025“, sagte Henze. Der Marktgemeinderat Au sprach sich am Ende klar mit 16:2 für das Projekt aus.

Alexander Fischer

