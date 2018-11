Eine Spirale, die nach oben führt: Wie die Lernpraxis in Au Kindern hilft

Die Lernpraxis in Au hilft Kindern, die sich mit Lesen, Schreiben oder Rechnen schwer tun. „Die Kinder, die zu uns kommen, sind großartig“, sagt Christian Blechinger. Er ist der neue Leiter der Einrichtung.

Au/Allershausen – Er hat Maschinenbautechnik gelernt, dann aber gemerkt, dass das „nicht so ganz das Meine ist“. Also hat er etwas ganz anderes gemacht: Er hat soziale Arbeit in Regensburg studiert und zusätzlich eine Mediationsausbildung absolviert. Und das ist jetzt das Seine. Nach langjähriger beruflicher Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist Christian Blechinger (45) nun seit 1. Juli der neue Geschäftsführer der Lernpraxis in Au und Nachfolger von Hedi Post, die nach 30 Jahren in Ruhestand verabschiedet wurde. „Das ist eine tolle Aufgabe“, schwärmt Blechinger, der mit seiner Frau und seinen „drei Jungs“ in Volkenschwand wohnt.

Viel verändern wird Blechinger, so erzählt er, in der Lernpraxis zunächst nicht. Was da ist und was sich etabliert hat, wird beibehalten. Allerdings will er das Angebot erweitern. Beispielsweise soll es in den nächsten Sommerferien ein Training für soziale Kompetenz geben. Denn Kinder, die Schwierigkeiten hätten mit vorgegebenen Strukturen und Mitschülern, würden, so die Rückmeldungen und Mitteilungen, immer mehr. Gründe? Unter anderem die sozialen Medien und die Smartphones, die ein Miteinander „live“ oft ersetzten. Und auch der Erziehungsstil mancher Eltern, die Schwierigkeiten hätten, ihren Kinder Grenzen aufzuzeigen, und/oder ihnen sämtliche Schwierigkeiten abnehmen, so dass die es nicht mehr lernten, „durchzuhalten“ und bestehende Strukturen zu akzeptieren, erwähnt Blechinger.

Und schon ist er also mittendrin in seiner neuen Aufgabe. Der neue Geschäftsführer, der auch Beratungsgespräche führt und Lernkurse geben wird, hat eine große Nachfrage zu bewältigen. Deshalb hat gerade auch eine neue Kollegin in der Lernpraxis begonnen. Blechinger und seine zehn Kolleginnen wissen: „Die Kinder, die zu uns kommen, sind großartig!“ Denn es sei nur ein einziges kleines Ding, das sie eben nicht so beherrschten – Lesen, Schreiben oder Rechnen. Der Besuch in der Lernpraxis sei, so die Erfahrung, die Blechinger bereits gemacht hat, eine Erleichterung. Für die Eltern, die froh seien, die Ursache zu kennen und zu erfahren, dass es sich um eine Teilleistungsschwäche handelt, der man entgegenwirken kann. Und für die Kinder, die erfahren, dass sie nur eine kleine Sache nicht beherrschen, das aber lernen können. Und alle sind dann froh, endlich ein Handwerkszeug zu haben, das die Schwäche ausmerzt.

Ob das Schulsystem daran schuld ist? Nein, sagt Blechinger. Der Leistungsdruck, der teilweise schon in der dritten Klasse herrsche, sei nicht der Auslöser für so eine Teilleistungsschwäche, bringe sie aber eher und deutlicher ans Tageslicht. Und wenn so eine Schwäche vorliege, sei es innerhalb des normalen Unterrichts für den Lehrer sehr schwer, sie im Klassenverbund aufzufangen.

Aber dafür gibt es ja die Lernpraxis Au, die mit den entsprechenden Lehrern der Kinder in ständigem Austausch und Gespräch ist. Was da den Kindern in Einzelstunden vermittelt werde, das wirke zwar ganz unterschiedlich schnell, weiß Blechinger. Aber es wirke – und das spürten Eltern wie Kinder, das stärke das Selbstwertgefühl. Mit dem durch die ganzheitliche Förderung erreichten Erfolg wachse dann auch die Lust der Kinder, sich mit Texten und Zahlen zu beschäftigen, plötzlich mache der Umgang damit Spaß. Eine Spirale also – und zwar eine, die nach oben führt.

Im Durchschnitt besuchten die Kinder die Lernpraxis Au für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zwei Jahre. Nichts spreche freilich dagegen, mal auszusetzen und dann wieder zu kommen oder auch gleich über viele Jahre hinweg regelmäßig die Räume an der Hochfeldstraße 29 in Au oder auch die der Filiale in Allershausen an der Albert-Schweitzer-Straße 1 zu besuchen – dort also, wo jetzt Christian Blechinger die Geschicke der Lernpraxis lenkt.

Und die nächste große Veranstaltung steht auch schon ins Haus: Am Mittwoch, 21. November, findet zwischen 9.30 und 17 Uhr in Allershausen ein pädagogischer Fachtag mit dem Thema „Das stille Kind, oder: Wenn Kinder nicht ,gesehen‘ werden“ statt. Infos zum Angebot gibt es auf der Homepage unter www.lernpraxis-au.de. zz

