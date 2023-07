Acht Euro pro Jahr: Auer Bücherei hebt Gebühren an - bleibt aber trotzdem preiswert

Von: Magdalena Höcherl

Engagiert in der Auer Bücherei: Leiterin Heidrun Hee (l.) und Mitarbeiterin Marina Rüsse. © MARTIN HELLERBRAND

Wer sich in der Bücherei des Marktes Au Bücher oder andere Medien ausleihen möchte, muss künftig ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Die neue Regelung gilt ab September.

Au/Hallertau – Laut Bürgermeister Hans Sailer wurden die Ausleihgebühren seit dem Jahr 2006 nicht mehr erhöht. Unter Berücksichtigung der aktuell zur Verfügung stehenden Menge an Medien und mit Blick auf die Gebühren in anderen Gemeinden will Au nun nachziehen. Die Jahresgebühr einschließlich Büchereiausweis erhöht sich daher für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre von zwei auf 2,50 Euro. Wer älter als 16 Jahre ist, zahlt dann nicht mehr fünf, sondern acht Euro pro Jahr und der Familienausweis kostet zwölf statt bisher acht Euro.

Bücherei attraktiver für Nachwuchs machen

Wenn man versäumt, die ausgeliehenen Medien fristgerecht zurückzugeben, wird eine Versäumnisgebühr fällig: Pro Medium und Woche sind das 50 Cent, pro Mahnbrief 1,10 Euro. „Steigende Preise im Anschaffungswert der Medien, eine vorgesehene Umgestaltung und Erneuerung des Medienbedarfs führen zu einer Erhöhung der Ausgaben für die Bücherei“, erklärte Sailer jüngst im Marktrat. Mit den geplanten Neuerungen soll die Bücherei attraktiver werden. Leiterin Heidrun Hee legt vor allem Wert auf den Ausbau des Kinder- und Jugendbereichs, um den Nachwuchs wieder mehr zum Lesen zu animieren.

Martin Linseisen (CSU/PFW) zeigte sich überrascht, wie günstig die Ausleihe nach wie vor sei – gerade mit Blick auf Streamingportale wie Netflix und Co., für die man zwölf, 15 Euro im Monat zahle. Seine Fraktionskollegin Lucia Schmidmair-Kaindl betonte die Funktion der Bücherei als Ort der Begegnung und Integration. Sie regte an, darüber nachzudenken, den Familienausweis auf 15 Euro zu erhöhen. Barbara Prügl (GOL) sprach sich gerade aufgrund des Teilhabegedankens dagegen aus. Noch dazu würden die vielfältigen Medien nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch der Bildung. „Ich finde es gut, wenn das Angebot so niedrigschwellig wie möglich ist, damit es so viele Menschen wie möglich nutzen können.“

Rathauschef Sailer merkte an, bis zur nächsten Gebührenerhöhung vielleicht nicht wieder mehr als 15 Jahre vergehen zu lassen, sondern das Thema lieber „regelmäßig maßvoll anzupacken“. Schließlich votierten die Räte einstimmig für die Gebührenerhebung. Sailer betonte, man solle die örtliche Bücherei als kostengünstiges Gegenprogramm zu Streamingdiensten sehen.

Gut zu wissen

Die Bücherei an der Oberen Hauptstraße 42a ist dienstags und samstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

