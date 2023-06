Auer Senioren müssen nicht verzichten: Trotz Pfingstfest-Absage gibt‘s Essensgutscheine

Von: Magdalena Höcherl

Mit Gutscheinen im Lokal speisen statt Bier- und Hendlmarken einlösen: Das plant der Markt Au für heuer. © Armin Forster

In Au fand heuer kein Pfingstfest statt - und damit auch kein Seniorennachmittag. Doch der Gemeinderat hat nun einen Beschluss gefasst, damit die ältere Bevölkerung trotzdem auf ihre Kosten kommt.

Au/Hallertau – Eine gute Nachricht für Auer Senioren: Obwohl das Pfingstfest und damit der traditionelle Seniorennachmittag dieses Jahr aufgrund der Bauarbeiten in der Schlossbrauerei ausgefallen ist, kommen ältere Semester dieses Jahr noch auf ihre Kosten. Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung eine Alternative ähnlich der zu Corona-Zeiten.

Verzehrgutscheine wie zu Zeiten der Pandemie

Aufgrund der Pandemie musste das Pfingstfest 2020 abgesagt werden. Damals hatte der nun kürzlich verstorbene FWG-Marktrat René Forster die Idee, die Bier- und Hendlmarken im Wert von zwölf Euro, die die Senioren normalerweise für den Besuch des Pfingstfests erhalten, in gleichwertige Verzehrgutscheine für lokale Gastronomiebetriebe umzumünzen. Dieser Vorschlag kam im Gemeinderat sehr gut an.

Heuer greift man erneut darauf zurück: Die Senioren bekommen vom Markt wieder Verzehrgutscheine, die sie den ganzen September über in den örtlichen Gaststätten und zudem beim Hallenfest der Freiwilligen Feuerwehr am 22. September einlösen können. Im August werden die Gutscheine per Post verschickt.

Michael Hillebrand (CSU/PFW) regte außerdem an, den Wert im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen zu erhöhen. Bürgermeister Hans Sailer sagte, das sei prinzipiell ein guter Gedanke, so kurzfristig aber nicht mehr umsetzbar. Künftig könne man das jedoch beantragen und dementsprechend im Haushalt berücksichtigen. Schließlich votierten die Räte einstimmig für die Gutscheinaktion.

