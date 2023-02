BMW die Vorfahrt genommen: Bub (11) und Baby in Klinik geflogen

Im Gemeindegebiet Au/Hallertau kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall. Zwei Kinder kamen ins Krankenhaus. © Feuerwehr Au

Weil eine Golffahrerin einen BMW übersah, kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Unfall im Gemeindegebiet Au. Drei Menschen wurden verletzt.

Au/Hallertau - Der Rettungshubschrauber musste am Dienstagabend nach einem Unfall mit drei Verletzten an der Kreuzung der Kreisstraße FS 23 mit der Staatsstraße 2045 angefordert werden. Ein Elfjähriger, der in einem der beteiligten Wagen saß, wurde in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Auch ein neun Monate altes Baby kam vorsorglich per Hubschrauber in eine Klinik.

Unfallverursacherin bleibt unverletzt

Wie die PI Moosburg meldet, wollte am Dienstag gegen 19 Uhr eine 56-Jährige aus dem Landkreis mit ihrem Golf von der FS 23 in die St 2045 einbiegen, um in Richtung Schweitenkirchen zu fahren. Dabei übersah sie den auf der St 2045 in Richtung Au fahrenden vorfahrtsberechtigen BMW eines 43-Jährigen aus dem Landkreis. Beim Aufprall wurde neben den beiden Kindern auch der BMW-Fahrer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr aus Au half bei der Bergung der Wagen und regelte den Verkehr.

