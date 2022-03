„Helfen, wo immer es notwendig ist“: Bürgerinitiative Au macht sich bereit für Geflüchtete aus der Ukraine

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger kamen zum Treffen der Bürgerinitiative Au, bei dem Hilfsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine besprochen wurden. © Beschorner

Die Bürgerinitiative Au will geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen. Nun gab es ein erstes Treffen für Interessierte.

Au/Hallertau – 2012 hat sich die Bürgerinitiative Au gegründet, weil man nicht, wie damals vorgesehen, ein „Massenlager“ für die Flüchtlinge im Markt haben wollte, sondern die Menschen, die damals vor Krieg und Verfolgung aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern flohen, würdig unterbringen und tatsächlich Integration bieten wollte. Zehn Jahre ist das her.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Jetzt, so sagte der Integrationsbeauftragte des Marktes, Heiner Barth, bei einem BI-Treffen am Montag, seien Krieg und Flüchtlingsdrama näher als damals. Und wieder will man helfen. Denn egal, ob die Flüchtenden aus Syrien, Eritrea, Afghanistan oder jetzt aus der Ukraine kommen: „Es sind ganz arme Schweine“, so Barth.

Sehr unbürokratische Aufnahme

Vor rund 30 Bürgerinnen und Bürgern, die in den Rosenwirt gekommen waren, gab Barth zunächst einen Überblick über die Wohnungen, die die BI belegen könne. Obwohl man noch immer 67 Asylbewerber betreut, für die man, weil sie eine Arbeit gefunden haben, Mietwohnungen sucht, aber auch Fahrräder und Arbeitsstellen, werde man das, was man an freien Wohnungen habe, ans Landratsamt melden.

Zudem erläuterte Barth das jüngste Schreiben des Bayerischen Innenministeriums, in dem etwa darum gebeten wurde, für Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst keine Asylanträge zu stellen, und in dem versichert wird, die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge laufe sehr unbürokratisch, nachdem sie nur kurz in den Ankerzentren registriert und befragt würden. Und ganz wichtig: Wer eine Wohnung „kostenlos oder zu einem angemessenen Mietzins“, wie es in dem Schreiben heißt, wisse oder habe, solle sich unter ukraine-hilfe.bayern.de melden oder direkt an das Landratsamt schreiben (anfragen.ukraine@kreis-fs.de). Denn, so das Credo von Barth und der BI: „Wir müssen helfen, wo immer es notwendig ist.“

Der Integrationsbeauftragte betonte auch: Laut Angaben von Organisationen wie BRK solle man bitte keine Kleidung oder Essen mehr spenden. „Man braucht Geld“, fasste Barth den Appell der Hilfsorganisationen zusammen. Barbara Prügls Frage, wohin man am besten spende, konnte Barth nicht beantworten. Das sei eine Gewissensfrage. Die Anregung eines Bürgers, ob man nicht später, wenn die Flüchtenden angekommen sind, eine Art Patenschaft für eine Familie übernehmen könne, um direkt helfen zu können, fand Barth gut. Noch sei es dafür aber zu früh.

Lesen Sie auch Welle der Hilfsbereitschaft: Bayerns Kommunen organisieren Hilfe für Menschen in der Ukraine Die Anteilnahme mit den Menschen in der Ukraine ist in Bayern riesengroß. Spenden werden gesammelt, Kapazitäten für Flüchtlinge geprüft und den Freunden in den Partnerstädten gedacht. Welle der Hilfsbereitschaft: Bayerns Kommunen organisieren Hilfe für Menschen in der Ukraine Fischbachau: Helferkreis für Asylbewerber sucht Unterstützer Weil sich der Helferkreis für die Betreuung der Asylbewerber im ehemaligen Fischbachauer Gasthof zum Breitenstein von acht auf zwei Personen ausgedünnt hat, suchen die beiden verbleibenden ehrenamtlichen Helfer Margarete Mariutti und Gisela Göttfried weitere Unterstützer. Fischbachau: Helferkreis für Asylbewerber sucht Unterstützer

„Der lange Atem ist wichtig“

Bernhard Wernthaler und Franz Asbeck betonten, die Lage jetzt könne man mit der Flüchtlingswelle 2015 kaum vergleichen. Denn die Menschen aus der Ukraine wollten sicher wieder in ihre Heimat zurückkehren, hätten sie dort doch ihre Männer, Väter und Brüder zurückgelassen.

Bürgermeister Hans Sailer sprach der BI für ihre Arbeit und Einsatzbereitschaft seinen Dank aus. Nun sei wichtig, „nicht in puren Aktionismus zu verfallen“, so Sailer zu der Welle der Sachspenden. „Der lange Atem ist wichtig.“ Und den habe die BI. Seit zehn Jahren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.