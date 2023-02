„Dramatische Situation“ in Auer Kindergarten: Gruppe droht Schließung wegen Personalmangels

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Um die Betreuung aller Kleinen im integrativen Kindergarten „Maria de la Paz“ zu gewährleisten, muss die Gemeinde bald die Stelle einer scheidenden Erzieherin nachbesetzen. Doch die Zeichen, dass das noch rechtzeitig klappt, stehen derzeit schlecht. © Beschorner

Der Markt Au sucht händeringend eine Nachfolge für eine Erzieherin im Kindergarten Maria de la Paz, die in Rente geht. Mangels Bewerbern droht die Gruppenschließung.

Au/Hallertau – Die Alarmglocken schrillen – bei den Eltern, bei der Auer Gemeindeverwaltung und im Kindergarten Maria de la Paz. Denn weil man bisher keine Erziehungsfachkraft gefunden hat, könnte es sein, dass es die Igelgruppe im kommenden Kindergartenjahr nicht mehr geben wird. Bürgermeister Hans Sailer spricht von einer „dramatischen Situation“.

Bislang keine Bewerbungen

Dass die „lang gediente Erzieherin“, die bisher die Igelgruppe im Kindergarten Maria de la Paz leitete, in den Ruhestand geht, ist freilich keine Überraschung. Und deshalb sucht die Gemeinde bereits seit vielen Monaten nach einer Nachfolge. Doch bisher vergebens, wie Sailer mitteilen muss. Wie in so vielen anderen Kommunen auch stellt die Personalgewinnung im Bereich der Kinderbetreuung in Au ein großes Problem dar. Auf all die Anzeigen und Stellenausschreibungen habe sich niemand beworben. Und weil er zwar Optimist, aber auch Realist sei, so Sailer, habe man die Eltern bei einem Online-Elternabend kürzlich schon möglichst früh auf das „Worst-Case-Szenario“ vorbereitet, dass die Igelgruppe aufgelöst und die Kinder auf die anderen Gruppen verteilt werden müssen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Da steht die Marktgemeinde Au aber gleich vor dem nächsten Problem: Denn man hat zwar – wie berichtet – die Einrichtung einer Gruppe in einem Naturkindergarten beschlossen, aber auch dafür hat man bisher kein Personal gefunden. „Wir suchen also eigentlich zwei Erzieherinnen beziehungsweise Kinderpflegerinnen“, betont Sailer.

Eltern-Vorschläge für den Bürgermeister keine Lösung des Problems

Aufgegeben habe man die Suche nach Personal freilich nicht, die Kommune werde weitere Anzeigen und Stellenausschreibungen tätigen. Dass es der Marktgemeinde Au verboten sei, die Großraumzulage zu zahlen, ärgert Sailer zwar, er sehe aber freilich auch, dass Kommunen, die diese Zulage zahlen, dieselben Probleme mit der Personalgewinnung haben. Vorschläge von Eltern, man könne dem Personal doch kostenloses oder vergünstigtes Mittagessen anbieten, oder auch Ideen, im Gemeindegebiet Banner und Plakate aufzuhängen, um so Personal zu gewinnen, seien ja durchaus gut gemeint, so Sailer, dürften das Problem aber auch nicht lösen. Denn wenn er sich anschaue, wie es an der Berufsfachschule für Kinderpflege in Freising mit dem Nachwuchs aussehe, dann werde die Lage auf dem Personalmarkt in den kommenden Jahren „noch schlimmer und noch dramatischer“.

Um das derzeitige Personal nicht noch mehr zu belasten und so weitere Ausfälle zu riskieren, habe man bereits zahlreiche Hilfskräfte eingestellt, die die Erzieherinnen in den Kindergartengruppen entlasten sollen, berichtet Sailer. Noch mehr Personal wegen Krankheit oder Frustration oder Überbelastung zu verlieren, das könne man sich wahrlich nicht leisten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.