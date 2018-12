Drei Frauen aus Au sind den portugiesischen Jakobsweg gegangen. Die Pilgerreise war eine Grenzerfahrung – doch die Magie des „Caminos“ begleitet die Freundinnen noch immer.

Au/Hallertau – Der Stein mit der Jakobsmuschel verrät es: noch 20 Kilometer bis Santiago. Petra Haug stellt den Rucksack ab, setzt sich in die Sonne und blickt über die grünen Weinberge. Sie genießt die Ruhe und fühlt sich so erholt wie lange nicht mehr. „Momente wie dieser machen den Jakobsweg aus“, sagt die 44-Jährige.

Zusammen mit zwei Freundinnen, Isabella Fischer und Helene Reidl, hat sich die Auerin Anfang September auf den portugiesischen Jakobsweg, den „Camino Portugues“, gemacht, der sich für Einsteiger gut eignet. Alle drei waren inspiriert von Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“, doch jede hatte eine eigene Motivation.

Bevor die Frauen in den Flieger nach Porto stiegen, wälzten sie Pilgerführer und holten sich Tipps für die richtige Ausrüstung. „Maximal zehn Kilo durften unsere Rucksäcke haben“, sagt Helene Reidl. „Am Ende zählt jedes Gramm.“ Die drei waren sparsam: Zwei Hosen, drei T-Shirts, ein langes Hemd, eine Regenjacke, drei Unterhosen, zwei Paar Socken, Badelatschen. Das wichtigste Utensil sind gut eingelaufene Wanderschuhe. Der vollgepackte Rucksack war für die drei auch ein Symbol: „Auf dem Weg muss jeder sein Päckchen selbst tragen“, sagt Petra Haug.

Dass der Camino zwei Seiten hat, merkten die Frauen bald nach ihrem Start in Porto. Die Sonne brannte vom Himmel, über 30 Grad, zehn Kilo auf dem Rücken und jeden Tag gut 25 Kilometer Strecke zu bewältigen: „Man stößt immer wieder an seine Grenzen. Nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf“, erzählt Isabella Fischer

+ Gelbe Wegweiser: Die Jakobsmuschel zeigt Helene Reidl (l.) und Isabella Fischer den Weg nach Santiago. © privat Doch nach kurzer Zeit verflogen die Zweifel, den Weg nicht zu schaffen. Ihre Pilgerausweise füllten sich allmählich mit Stempeln. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt Helene Reidl. Die positiven Erfahrungen, die das Trio auf seiner Reise machte, bestärkte es Schritt für Schritt. Dass der Jakobsweg etwas Besonderes ist, merkten die Frauen früh. „Wir saßen beim Frühstück zusammen, auf einer Art Podest“, erinnert sich Helene Reidl. Ihr Stuhl stand an der Kante und rutschte plötzlich ab. Sie stürzte rückwärts auf den Steinboden. „Vollkommen unversehrt stand ich wieder auf.“ Das sei ein Zeichen gewesen: „Wer den Camino geht, ist behütet, wie von einem Schutzengel.“

Vor allem von der ersten Hälfte waren die Pilgerinnen begeistert. „Der Weg führt auf Holzplanken an der Küste entlang. Die gute Luft, der Wind, das Meer vor Augen – das hat sich wie Urlaub angefühlt“, erzählt Isabella Fischer. Ab der spanischen Grenze wurde der Weg voller, immer mehr Pilger kamen zusammen. Die Freundinnen genossen die Gespräche mit Menschen aus aller Welt, doch dem großen Trubel versuchten sie weitgehend zu entkommen. Oft brachen die drei auf, wenn es noch dunkel war. „Es hat einen besonderen Reiz, dem Sonnenaufgang entgegenzulaufen“, sagt Isabella Fischer.

+ Pause im Schatten: (v. l.) Isabella Fischer, Petra Haug und Helene Reidl stärken sich für die letzte Etappe © privat

Meist gingen die Frauen gemeinsam, doch manchmal trennten sich ihre Wege. „Es ist tatsächlich so, wie Hape Kerkeling schreibt: Man muss den Weg allein gehen, damit er sein Geheimnis preisgibt“, sagt Petra Haug. Am Ende jeden Tags trafen sie sich wieder. Das Abendessen inklusive Feierabendhalbe war zu einem Ritual geworden.

Doch auch der längste Weg führt einmal zum Ziel. Am 8. September erreichten die Auerinnen Santiago de Compostela. Die Reise endete traditionell auf dem Platz vor der Kathedrale. Wehmut, Erleichterung, Freude: „Es war ein absolut emotionaler Moment“, sind sich die drei einig. Am nächsten Morgen ging der Flug zurück in die Heimat. Den Zauber des Jakobswegs nahmen sie mit. „Man lernt, entschleunigter durchs Leben zu gehen und sich mehr auf Dinge einzulassen“, sagt Isabella Fischer. „Und man lernt, den Augenblick zu genießen. Wenn er einmal weg ist, kommt er nicht wieder.“ Das ist die Magie des Moments – und die Magie des Jakobswegs. mh