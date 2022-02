Fahrfehler: Pkw knallt ins Feuerwehrhaus Au - Fahrer verletzt, Sachschaden immens

Zu einem Einsatz an der Realschule Au wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr alarmiert. Noch bevor die Kameraden ausrückten, passierte ein Unfall. © FW

Mit voller Wucht ist ein 51-jähriger Mann am Donnerstag ins Feuerwehrhaus in Au geknallt. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Sachschaden ist immens.

Au/Hallertau - Eigentlich wollte der 51-Jährige nur einen Freund mit dem Auto (Automatikgetriebe) zum Feuerwehrhaus fahren, nachdem die Feuerwehr alarmiert worden war. Als der Bekannte aus seinem Auto ausgestiegen war, versuchte der Fahrer zu wenden, „rutschte nach eigenen Angaben von der Bremse auf das Gaspedal und trat dieses weitgehend durch“, teilte die Polizei Moosburg mit. „Der Pkw beschleunigt stark, der Fahrer verlor die Kontrolle und sein Pkw Kia prallte mit voller Wucht gegen die Außenmauer des Feuerwehrhauses, dass diese auf eine Größe von zirka einem Quadratmeter durchschlagen wurde“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Ein Auto ist am Donnerstag in die Wand des Auer Feuerwehrhauses gekracht. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. © hel

Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden ist immens: Auf rund 15.000 Euro wird er am Auto beziffert, auf 50.000 Euro am Feuerwehrhaus, teilt die Polizei Moosburg mit.

Die Feuerwehr Au wurde alarmiert, weil die Brandmeldeanlage der Realschule ausgelöst hatte. Die Räume wurden kontrolliert, die Anlage zurückgestellt – mehr war nicht.

