Neues Fahrzeug, neuer Vorstand: Feuerwehr Au stellt sich für Zukunft auf

Frisch gewählt: (v. l.) Schriftführer Sebastian Brendel, 2. Kommandant Sebastian Elfinger, Vorsitzender Martin Stanglmaier, Vize Stefan Kern, Schatzmeisterin Anita Stanglmaier und 1. Kommandant Sebastian Biendl. © Hellerbrand

Die Feuerwehr Au ist für die Zukunft gut aufgestellt: Der Verein hat nicht nur einen neuen Vorstand, sondern auch ein neues Fahrzeug.

Au/Hallertau – Es tut sich was bei der Feuerwehr Au: Nicht nur unterstützt die Einsatzkräfte künftig ein neues großes Wechselladerfahrzeug, das am Samstagabend am Marktplatz den kirchlichen Segen erhielt. Dem Wechsellader folgte der komplette Wechsel in der Vereinsführung bei den anschließenden Neuwahlen in der Hopfenlandhalle.

Vorsitzender Wolfgang Hadersdorfer hatte nach 18 Jahren an der Vereinsspitze seinen Amtsverzicht angekündigt. Mit Vize Tobias Bauer, Schatzmeister Alexander Hausler und auch Schriftführer Dominik Kratzl zeigten sich weitere Führungsmitglieder amtsmüde. Mit Jugendwart Martin Stanglmaier wurde einer der Verbliebenen zum neuen Vorsitzenden gewählt, auf den 50 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen entfielen.

Selbst die Wahlhelferriege ist hochkarätig besetzt

Neu sind auch Stefan Kern als Vize, Schatzmeisterin Anita Stanglmaier sowie Schriftführer Sebastian Brendel. Als Wahlleiter hatte Bürgermeister Hans Sailer leichtes Spiel: Für jeden Posten gab es nur einen Bewerber, ferner hatte Sailer eine hochkarätig besetzte Wahlhelferriege mit Amtsvorgänger Karl Ecker, 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald und Pfarrer Clemens Voss. Neu gewählt wurden auch Katharina Brendel, Georg Hiltensberger, Stefan Elfinger und Korbinian Hofmaier für den Ausschuss, dem weiterhin Michael Schirm angehört.

Geschenke zum Abschied gab es für Wolfgang Hadersdorfer (l.) und Christian Holzmann. © Hellerbrand

Vor den Neuwahlen gab es Berichte. Von Kommandant Sebastian Biendl, der wie sein Stellvertreter Sebastian Elfinger bereits 2020 auf sechs Jahre gewählt wurde, kam die Stärkemeldung der Wehr: 61 Aktiven, darunter vier Frauen, ferner acht Doppelmitgliedschaften. Zwölf Jugendliche zählt der Nachwuchs, ferner 35 passive Mitglieder. Schriftführer Dominik Kratzl informierte über die 68 Einsätze 2021, die von intensiver Hochwasserbekämpfung, zahlreichen Unfällen und 15 Bränden bis hin zur Befreiung einer festgefrorenen Ente reichten.

Der erste Dank gilt dem langjährigen Vorgänger

Wie wichtig die Geselligkeit auch für die Feuerwehr sei, die unter Corona doch arg gelitten habe, betonten sowohl Bürgermeister Hans Sailer als auch Kreisbrandinspektor Helmut Baur in Grußworten. Mit Blick aufs eigene Haar sah Baur selbstironisch den Fortschritt der Zeit, durch den sich manch einen der „alten, grauen Veteranen“ nach vielen Amtsjahren zum Rückzug entschließe.

Gemeint war damit vor allem Wolfgang Hadersdorfer, dem auch der erste Dank seines Nachfolgers Martin Stanglmaier galt. 18 Jahre lang als Vorsitzender, davor eine Periode als Vize, stand der 59-Jährige an der Spitze der Wehr. Hadersdorfer war dabei nicht nur Ruhepol in vielen hektischen Phasen, sondern habe neben Vereinsengagement auch viel Sachverstand bei der Beschaffung von Ausrüstungsmaterial eingebracht. Zum Dank gab es eine große Foto-Collage.

Auch die Leistungen der früheren Kommandanten Christian Holzmann, der von seinem Amt 2020 zurücktrat, wurden nicht vergessen. In Erinnerung an sein jahrzehntelanges Engagement gab es einen Wechsellader in Miniatur. (Martin Hellerbrand)