Hochwasserschutz in Au: Gemeinde und Brauerei wollen Schleuse am Schlossweiher aufrüsten

Die Schleuse am Auer Schlossweiher soll zum Hochwasserschutz mit einem Meldesystem ausgestattet werden. Dazu wollen Gemeinde und Brauerei kooperieren.

Au/Hallertau – Wenn in Au dunkle Wolken aufziehen und Regen droht, werden viele Bürger nervös: Sorge bereitet der Leitersdorfer Bach, der bei Starkregen an der Oberen Hauptstraße und am Nandlstädter Weg leicht für Hochwasser sorgt. Um den Ablauf zu regulieren, will die Marktgemeinde nun zusammen mit der Schlossbrauerei Au die Schleuse am Schlossweiher technisch aufrüsten.

Während der letzten Starkregenereignisse habe die Feuerwehr ausrücken müssen, um die elektrische Schleuse am Schlossweiher zu regeln, berichtete Bürgermeister Karl Ecker in der jüngsten Marktratssitzung. Bleibt die Schleuse bei Starkregen geschlossen, staut sich der Leitersdorfer Bach, der in den Schlossweiher mündet, auf und sorgt mitunter für Überschwemmungen.

Wird der kritische Punkt erreicht, gibt es eine Meldung an die Brauerei

Um künftig frühzeitig handeln zu können, soll an der Schleuse nun ein Meldesystem installiert werden. Vorgesehen ist eine technische Vorrichtung zur Pegelmessung, erklärte Ecker. Wird der kritische Punkt erreicht, gehe eine Meldung an die Brauerei beziehungsweise die Kläranlage und die Feuerwehr. Letztere übernehme dann die Absicherung des Bachabschnitts hinter der Brauerei am Färbergraben, sagte Ecker. Das sei notwendig, weil es nicht auszuschließen sei, dass etwaige Passanten dort nach Öffnung der Schleuse von einem starken Wasserschwall mitgerissen werden könnten. Die Maßnahme beläuft sich auf gut 10 300 Euro. Die Hälfte der Kosten will die Schlossbrauerei übernehmen.

Um im Ernstfall einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, soll es eine Alarmierungskette geben: „Hier ist vorgesehen, dass die Erstalarmierung an Braumeister Stefan Ebensperger geht und danach die Freiwillige Feuerwehr benachrichtigt wird.“ Sollte die Schlossbrauerei nicht greifbar sein, erhalten Mitarbeiter der Kläranlage ein Signal, die wiederum die Feuerwehr ordern.



Klaus Stuhlreiter (GOL) wollte wissen, warum die Gemeinde tätig werden müsse, sei doch der Baron der Eigentümer. „Wir haben den Wunsch, dass aufgemacht werden kann, um die Bürger zu schützen“, sagte Ecker. „Das ist ein Miteinander.“ Heiner Barth (FW) sagte: „Die 50:50-Lösung findet ich gut. Es ist Aufgabe der Gemeinde, die Bürger zu schützen.“ Die Räte beschlossen einstimmig, das Vorhaben voranzutreiben. Um auf Nummer sicher zu gehen, will sich der Markt wegen einer wasserrechtlichen Genehmigung beim Landratsamt erkundigen.

