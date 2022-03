Holledauer Grüne üben scharfe Kritik – Auer Bürgermeister spricht von „Geplänkel“

Von: Andreas Beschorner

In Au werden aus rechtlichen Gründen keine Protokolle mehr aus öffentlichen Marktratssitzungen veröffentlicht. Die Grünen zweifeln allerdings an diesem Motiv. (Symbolbild) © dpa

„Mangelndes Demokratieverständnis“: Die Holledauer Grünen erheben Vorwürfe gegen den Landrat sowie den Auer Bürgermeister. Letzterer hat dazu eine klare Meinung.

Au/Hallertau – Schwere Vorwürfe erhebt der Ortsverband der Grünen Holledau gegen den Auer Bürgermeister Hans Sailer und Landrat Helmut Petz (beide FW). In einem Statement wird beiden „mangelndes Demokratieverständnis“ vorgeworfen. Auslöser: der mit 11:6 Stimmen gefasste Beschluss des Marktgemeinderats vom 8. März, dass Protokolle öffentlicher Sitzungen nicht mehr auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Die Grünen stellen in dem Schreiben, das die Ortsvorsitzenden Barbara Prügl und Raphael Placidus unterzeichnet haben, fest, dass Sailer in seiner Argumentation für den Unterlass der Veröffentlichung „einige nicht nachvollziehbare Begründungen“ angeführt habe.

Dass ein erhöhter Verwaltungsaufwand durch die Veröffentlichung auf dem Onlineauftritt entsteht, sei nur bedingt richtig, führt das Duo aus. Denn erst wenn das Protokoll sensible, persönliche Daten beinhalte, greife der Datenschutz, wie beispielsweise bei Wortprotokollen.

Grüne werfen Landrat und Ortschef „mangelndes Demokratieverständnis“ vor

Auch das Argument Sailers, dass Mitglieder des Marktrats dann transparent seien und Listen über ihre An- und Abwesenheit erstellt werden könnten, sei „reichlich fragwürdig“. Denn Sailer impliziere, „dass die Teilnahme der Gemeinderatsmitglieder an den Sitzungen Privatsache ist und die Öffentlichkeit nichts anzugehen hat“. Das sei aber nicht der Fall: „Alle Rätinnen und Räte sind Personen des öffentlichen Lebens.“

Zum Verhalten von Landrat Petz haben die Grünen aus Au mehrere Fragen: „Warum also erteilt Petz die Empfehlung an die Kreisgemeinden, Protokolle nicht mehr zu veröffentlichen? Ist es ein reines Politikum oder will man schlicht dem Thema Datenschutz aus dem Weg gehen? Gewählte Mandatsträger:innen vertreten schließlich die Bürgerschaft, wird diese plötzlich gefürchtet?“ Das alle bleibe spekulativ, jedoch werfen die Grünen Petz und Sailer zumindest „mangelndes Demokratieverständnis“ vor, „sowie den Unwillen ihre Entscheidungen an die Öffentlichkeit zu tragen“.

Bürgermeister empfindet Vorwürfe als „Frechheit“

Dieser Beschluss füge sich in Au in die Reihe der bürgerlichen Empfindungen ein, „dass Kommunikation mit den Bürger:innen ein Fremdwort ist“, so die weiterführende Kritik. Fazit: „Mit ihrem Vorgehen kappen Landrat und Bürgermeister die Kommunikation zu den Menschen. Durch erschwerten Zugang von Informationen unterminieren sie den politischen Diskurs und versuchen damit, den wichtigsten Teil der Demokratie auszuschließen: die Bürger:innen.“

Bürgermeister Hans Sailer empfindet die Vorwürfe als „Frechheit“. Er sei wirklich der Letzte, der die Kommunikation mit den Bürgern umgehe. Der Beschluss, die Protokolle nicht mehr auf der Homepage zu veröffentlichen, habe ausschließlich juristische Gründe gehabt. Man habe dem Missbrauch solcher Dokumente in den Sozialen Medien aus dem Weg gehen wollen, hätte sonst einen Juristen einstellen müssen, der die Protokolle vor Veröffentlichung auf Herz und Nieren prüft. Woher nach zwei Jahren der guten Zusammenarbeit mit den Grünen auf einmal diese Attacke komme, könne er sich nicht erklären. Er ordne es mal unter das Kapitel „politisches Geplänkel“ ein.

