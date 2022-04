Wertvolle Tipps für Flüchtlinge: Helferkreis Au setzt auf Information und Kommunikation

Zum Kennenlernen und Austauschen trafen sich Flüchtlinge, Gastfamilien und Helfer am Donnerstag in der Hopfenlandhalle. © Hellerbrand

Bei der Betreuung von Flüchtlingen setzt der Helferkreis der Gemeinde Au auf Information und Kommunikation. Ein erstes Treffen und Kennenlernen fand nun statt.

Au/Hallertau – Zu einem Treffen kamen ukrainische Flüchtlinge, Gastgeber sowie Unterstützer am Donnerstagabend in der Auer Hopfenlandhalle zusammen. Eingeladen hatte die Bürgerinitiative (BI) Asyl um den Integrationsbeauftragten Heiner Barth, der sich seit zehn Jahren den Flüchtlingen im Marktbereich annimmt.

49 Ukrainer, vor allem Frauen mit Kindern, seien inzwischen in neun Häusern und Gastfamilien beheimatet, so Heiner Barth, dessen Ausführungen durch Dolmetscher Satz für Satz übersetzt wurden. Das größte Problem waren dabei weniger Barths fränkischer Dialekt, noch die Tatsache, dass die Dolmetscherin nur ins Russische übersetzte, sondern vielmehr die defekte Lautsprecheranlage, die jeden Satz mit einem Störgeräusch in die aufmerksamen Ohren entsendete.

Begrüßungsgeld, Krankenschein und Co.

Dass in Deutschland ansonsten mehr auf Gründlichkeit geachtet wird, wurde beim Schildern der nötigen Behördengänge deutlich. Zuerst sei der Gang ins Rathaus – ins Einwohnermeldeamt – notwendig, danach der Weg ins Landratsamt – in die Ausländerbehörde. Hier gäbe es 300 Euro Begrüßungsgeld sowie Krankenschein, ferner eine Registrier-Bescheinigung, die zusammen mit dem Ukrainischen Pass immer mitgeführt werden sollte. Denn beides würde künftig zum Erhalt von Leistungen notwendig sein, wobei Barth die Eröffnung eines Kontos empfahl, die bei den Sparkasse, Postbank sowie der Sperrer-Bank in Freising unentgeltlich erfolgen könnte. Barth: „Sonst stehen sie zwei, drei Stunden vor dem Kassenautomaten im Amt.“

Hinsichtlich Versicherungen riet Barth die Gastgeber-Familien um Nachfrage bei deren Agenturen, inwieweit die Mitbewohner vor allem bei der Haftpflicht mit eingeschlossen seien. Bei der Telekom gäbe es ferner bis Jahresende für ukrainische Flüchtlinge kostenlos eine Handykarte, daneben sei der Bus-und Bahntransfer etwa nach Mainburg oder Freising für sie kostenlos. Dass mancher Busfahrer hierüber vielleicht nicht Bescheid wisse, gab Barth zu, der die Flüchtlinge animierte, ihr Mitfahrrecht klar zum Ausdruck zu bringen. Der Krankenschein ermögliche den Arztbesuch. Von Dr. Anton Freilinger, der bei der Versammlung vor Ort war, kam der Hinweis, dass Ärztin Marina Kufner sogar russischsprachig sei.

Koordination über eine WhatsApp-Gruppe

Nächste Schritte sei der Aufbau einer WhatsApp-Gruppe, ferner das Angebot für Deutschkurse sowie die unkomplizierte Aufnahme in Sportvereinen wie beim TSV oder Tennis. Auch „Zumba“ wäre möglich, so Barth, wobei die BI derartige Vorhaben finanziell unterstütze. Der Aufbau einer Krabbelgruppe, die mit den Kirchen erfolgen soll, sowie die Integration in Kindergarten und Schulen seien die nächsten Schritte, so Barth – ausreichend gefüllte Schulranzen hätte der Arbeitskreis für die Pennäler bereits im Fundus.

Aufgrund der finanziellen Zuwendungen vom Amt müssten sich die Flüchtlinge in ihren Bleiben mit Nahrungsmittel sowie Utensilien wie Windeln selbst besorgen, daneben gab Barth auch Shopping-Tipps wie den Auer Second-Hand-Laden sowie die Kleiderkammer in Zolling. Kurze Aufklärung gab es auch über deutsche Mülltrennung, ferner zum „Flaschenpfand“. Unausgesprochen wurde deutlich, der Schlüssel für das künftige Miteinander liege im Informationsfluss zwischen allen Beteiligten, der durch dolmetschende Personen in der Whatsapp-Gruppe, innerhalb der Gastfamilien und der „BI“ gewahrt werden soll.

Martin Hellerbrand

