Hallertauer Hopfenkönigin Susanne Kaindl gibt Einblicke in ihr Amt: Viele Highlights und eine Panne

Von: Armin Forster

Regentin der Region: Susanne Kaindl ist seit vier Wochen Hallertauer Hopfenkönigin. Am heutigen Samstag darf sie sich um 15 Uhr ins Goldene Buch von Au eintragen. © Veronika Heckmeier

Pflanzertochter, Studentin und neue Hallertauer Hopfenkönigin: Im Interview erzählt Susanne Kaindl von ihrem neuen Leben - und wie ihr Umfeld darauf reagiert.

Au/Hallertau – Die Krone befindet sich wieder im Landkreis Freising: Nach drei Jahren, in denen Theresa Hagl aus Pfeffenhausen die Region vertreten durfte, wurde Mitte August Susanne Kaindl aus Mooshof bei Abens (Markt Au) zur neuen Hallertauer Hopfenkönigin gewählt. Die 23-Jährige hat seither ein straffes Programm absolviert: Während kaum eine offizielle Volksfesteröffnung ohne die Branchen-Repräsentantin über die Bühne ging, füllt der Beginn der Ernte in der Hallertau noch zusätzlich den Terminplan der jungen Pflanzertochter. Im Interview mit dem Freisinger Tagblatt gibt Susanne Kaindl Einblicke in ihre ersten Wochen, erzählt von den Höhepunkten – aber auch von einer Panne ausgerechnet beim ersten Auftritt.

Freisinger Tagblatt: Frau Kaindl, Sie sind knapp vier Wochen im Amt: Wie geht’s der neuen Hallertauer Hopfenkönigin?

Susanne Kaindl: Bisher hab’ ich alles recht gut verdaut (lacht). Bei uns daheim auf dem Hof hat vor Kurzem die Hopfabrock angefangen, es gibt also gerade auch noch anderen Stress.

Wie viel Hopfen hat Ihre Familie angepflanzt?

Wir bewirtschaften insgesamt 18 Hektar.

Daheim auf dem Hof der Eltern läuft derzeit die Ernte auf Hochtouren. Mithelfen ist da für Susanne Kaindl selbstverständlich – schließlich dreht sich sogar ihr Studium um Hopfen. © privat

In den vergangenen Tagen waren Sie laufend auf Zeitungsfotos zu sehen – neben Persönlichkeiten wie Markus Söder, Hubert Aiwanger oder Michaela Kaniber. Wie fühlt es sich an, auf einmal ständig von Polit-Promis umringt zu sein?

Anfangs war ich echt nervös, wenn die direkt neben mir standen und ich auch noch einen Handschlag zur Begrüßung bekam. Aber sobald man sich unterhält, zeigt sich: Das sind auch nur ganz normale Menschen.

Die erste Woche war ziemlich überfordernd.

Sie haben also bereits eine gewisse Routine?

Die erste Woche war ziemlich überfordernd, weil ganz viele Termine auf einen zukommen. Aber ich hab’ zum Glück sehr gute Hilfe vom Hopfenpflanzerverband: Da kann ich immer nachfragen und die kümmern sich um meine Terminorganisation.

Werden Sie begleitet, wenn Sie die Termine wahrnehmen?

Zu den meisten fahr’ ich alleine – oder gemeinsam mit der Vizekönigin Julia Eichstetter.

Bei der Wahl waren Sie noch Rivalinnen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt?

Wir hatten schon vor der Wahl darüber gesprochen, dass wir uns gut verstehen – egal, wie es ausgeht. Und wir haben uns auch schon davor gekannt: Julia war letztes Jahr im Hopfenforschungszentrum der LfL in Hüll Praktikantin, ich arbeite da seit mehreren Jahren als Aushilfe. Damals war aber noch nicht klar, dass wir uns zur Wahl aufstellen lassen. Das haben wir erst voneinander erfahren, wie wir als Kandidatinnen das offizielle Kennenlernen mit der ehemaligen Hopfenkönigin Theresa Hagl hatten. Wir haben uns dann gefreut: „Cool, dass wir uns beide aufstellen lassen, wenigstens kennen wir uns!“

Die Hopfenkönigin geht klar vor.

Ihre Repräsentationspflichten beanspruchen viel Zeit. Wie lässt sich das mit Ihrem Agrarwissenschaftsstudium und Privatleben vereinbaren?

Gerade ist vorlesungsfreie Zeit, die Prüfungen waren alle vor der Wahl. Jetzt werden Prioritäten gesetzt: Die Hopfenkönigin geht klar vor. Wenn ich auf eine Veranstaltung privat eingeladen bin, muss ich jetzt manchmal absagen, weil ich bereits als Königin hingehe. Das betrifft auch die Auer Marktkapelle, in der ich Klarinette spiele.

Sie repräsentieren die Hallertau nicht nur in Deutschland. Sind bereits Auslandsreisen angesetzt?

Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich nach Slowenien zu einem Oktoberfest darf. Im Mai geht es dann noch eine Woche in die USA, da findet eine Messe in Denver statt.

Bekommt eine Hopfenkönigin eigentlich Geld?

Mir wird von den Sponsoren Hopsteiner, BarthHaas und der HVG ein Auto gestellt. Das Tanken übernehme ich selbst, aber die Fahrtkosten für Auftritte zahlt der Hopfenpflanzerverband. Wenn ich irgendwo übernachten muss, wird das ebenfalls vom Verband übernommen.

Hat Ihnen Ihre Vorgängerin Theresa Hagl Tipps mit auf den Weg gegeben?

Ja: Dass ich offen sein soll, und wenn ich mich unsicher fühle, hilft es, einfach auf jemanden zuzugehen und ein Gespräch zu beginnen. Wegen Corona war sie ja drei Jahre am Stück im Amt, sie konnte also drei Jahre Erfahrungen sammeln. Das ist schon gach.

Ist es anstrengend, ständig gute Laune verbreiten zu müssen?

Nein, weil ich hab’ generell immer gute Laune! (lacht) Ich freu’ mich auch total, wenn ich zu den Terminen eingeladen werde und da hinfahren kann. Deswegen hab’ ich mich ja beworben. Aber klar, wenn man abends heimkommt, ist man schon ein bisschen kaputt von der ständigen Anspannung. Das legt sich glaub’ ich mit etwas mehr Bühnenerfahrung.

Gleich beim ersten Auftritt ist etwas schiefgelaufen.

Ist denn bereits etwas schiefgelaufen?

Gleich beim ersten Auftritt! Der war bei der Hopfenvermarktungsfirma IGN in Niederlauterbach, und mir wurde gesagt, dass ich um 12 Uhr da sein muss. Das war ich auch, aber der Termin hatte schon um 11 begonnen – und ich die falsche Info bekommen. Ich wusste erst gar nicht, was da schief gelaufen war. Auf der Bühne hab’ ich das Ganze dann aufgeklärt – und einfach noch mehr mit den Leuten geratscht.

Welcher war Ihr bisher schönster Moment?

Die Hopfenrundfahrt, weil der ganze Tag richtig schön gelaufen ist, obwohl es geregnet hat. Aber da konnte ich richtig tolle Gespräche führen, und die Hopfenköniginnen aus Tettnang und Spalt waren auch dabei.

Umringt von Politikern: Im Rahmen der Hopfenrundfahrt traf die 23-Jährige auf Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. © Lehmann

Wie hat Ihr privates Umfeld auf Ihre Wahl reagiert?

Am Tag der Wahl haben wir bei mir daheim noch gefeiert. Da ist es irgendwann so zugegangen, dass ich danach eine Woche lang keine Stimme mehr hatte. Ich hab’ vor Freude geweint, einige meiner Leute haben geweint, es war sehr schön. Ab und zu bekomme ich jetzt von Freunden Sprüche zu hören wie: „He, Eure Durchlaucht, darf ich jetzt schon noch mit dir reden?“ (lacht) Aber das legt sich. Und meine Leute haben Verständnis dafür, dass sie aktuell ein wenig zurückstecken müssen, weil ich weniger Zeit für sie habe.

Ihre Bachelorarbeit an der TUM dreht sich um Kupferminimierung im Hopfenanbau gegen die Pflanzenkrankheit Peronospora. Was ist Ihr Plan, wie geht es nach dieser Arbeit weiter?

Nächstes Jahr im Oktober starte ich dann mit meinem Master. Hoffentlich – wenn nicht Corona wieder reinplatzt.

Ich würde das Amt auf jeden Fall länger machen.

Sie meinen, wenn sich auch Ihre Regentschaft außerplanmäßig verlängert?

Genau. Aber ich hab’ mich darauf notfalls eingestellt. Eine der Interviewfragen auf der Bühne bei der Wahl lautete, was denn wäre, wenn es länger als ein Jahr dauert. Ich würde das Amt auf jeden Fall länger machen. Aber ich will nicht, dass die Corona-Pandemie der Auslöser dafür ist.

Worauf freuen Sie sich in Ihrem Amt am meisten?

Am 18. Oktober bin ich beim Oktoberfest-Schützenzug dabei. Normalerweise gehe ich da jedes Jahr mit der Marktkapelle mit. Aber dieses Mal werde ich mit der Bayerischen Bierkönigin in der Kutsche gefahren.

