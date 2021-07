„Kunst in Osterwaal“: Beeindruckende Ausstellung an einem wundervollen Ort

Viele Besucher auf dem Schneider-Lenz-Anwesen

Auch in diesem Jahr lockte die Ausstellung „Kunst in Osterwaal“ wieder zahlreiche Besucher in die Hallertau. Dabei bot das Schneider-Lenz-Anwesen einmal mehr den perfekten Rahmen für die Veranstaltung.

Au/Osterwaal – Es ist ein Kunstprojekt der ganz besonderen Art. Seit 20 Jahren konzipieren Jutta und Jürgen Weichmann Ausstellungen für Gastkünstler – und das an einem wundervollen Ort. „Kunst in Osterwaal“ auf dem früheren Schneider-Lenz-Anwesen im Auer Ortsteil Osterwaal ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Wie alles angefangen hat, daran erinnerte man sich bei der Vernissage zur jüngsten Ausstellung am Wochenende.

„Sieben Baustellen braucht der Mensch.“ Auf einem alten Bauernhof mit Hopfenhalle in der Hallertau hat der frühere Wissenschaftler sein Lebensmotto umgesetzt. Gemeinsam mit seiner Frau Jutta baute Jürgen Weichmann das Schneider-Lenz-Anwesen, wie der Hof am Lohweg mit Hausnamen heiß, zu einem Schmuckstück um. Behutsam und voller Sachkenntnis wurde daraus ein Ort für die Kunst gestaltet.

Doch alles der Reihe nach. Als sich der frühere akademische Gartenbauer vor über 20 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand verabschiedete, entdeckte Weichmann die „Ton Art“ für sich. Auslöser für das Interesse, sich mit diesem Werkstoff künstlerisch auseinanderzusetzen, war ein Töpferkurs, den seine Gattin Jutta und Tochter Nanette an der Vhs Moosburg Ende der 80er Jahr absolviert hatten. Weil die beiden ihre gefertigten Werkstücke gerne zu Hause gebrannt hätten, wurde ein Brennofen angeschafft. Und dazu brauchte man Platz.

Hopfenhalle, „Hehna“-Stall und Holzkeller auf dem Anwesen in Osterwaal, das die Familie in diesen Jahren ankaufte, wurden nach und nach für die Kunst ausgebaut. Heute kommen die Besucher, die die alljährlich stattfindende Sommerausstellung „Kunst in Osterwaal“ besuchen, nicht mehr aus dem Staunen heraus. So liebevoll sind Garten, Hof und die zum Anwesen gehörenden früheren landwirtschaftlichen Gebäude saniert und umgestaltet worden. Für ihre Bemühungen, Kunst aufs Land zu bringen, wurden Jutta und Jürgen Weichmann im Jahr 2017 mit dem Kultur-Anerkennungspreis des Landkreises Freising ausgezeichnet. „Sehr zu Recht“, wie der Schirmherr der Veranstaltung am Wochenende, der Auer Bürgermeister Hans Sailer, anmerkte.

+ Süßes überreichte Bürgermeister Hans Sailer (l.) an die Künstler (weiter, v. l.) Jürgen Weichmann, Franz Duna, Evelyn Jungnick-Endl, Johanna Schwemmer, Jutta Weichmann, Sabine Rebenich und Nanette Weichmann. © Maria Martin

Um die Kunst einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen, wurde folgendes Konzept entwickelt: Die für eine Ausstellung eingeladenen Gastkünstler sollten zur Präsentation ihrer Werke jeweils einen eigenen Raum erhalten – ohne einen finanziellen Beitrag leisten zu müssen. Übernachtungsmöglichkeit und Verpflegung wurden auch kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir haben das immer sehr gerne gemacht“, erinnerte sich Jürgen Weichmann. Fotografien, Grafiken, Malerei, Bildhauerei, hauchdünne Porzellangefäße, Gebrauchskeramik und Porzellan sowie Schmuck waren am Wochenende zu bewundern. Gastkünstler waren: Sabine Rebenich, Evelyn JungnickEndl, Johanna Schwemmer, Franz Duna und Nanette Weichmann.

Viele neue Arbeiten hatten Jutta und Jürgen Weichmann zur Ausstellung beigesteuert. Die kontaktlose Zeit der Pandemie habe sie oft ins Atelier geführt. Apropos Kontaktbeschränkung: Eine ganz „bittere“ Zeit sei das letzte Jahr für Künstler gewesen, betonte der Auer Bürgermeister. Deshalb überreichte er den ausstellenden Künstlern „Süßes“ in Form von Pralinen. Für seine nächste „Baustelle“ hatte Sailer für Jürgen Weichmann Hammer und Säge aus Schokolade mitgebracht.

Maria Martin

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.