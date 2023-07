Nach Tod des Auer FWG-Marktrats René Forster: Günter Herdin als Nachfolger vereidigt

Von: Magdalena Höcherl

Auf gute Zusammenarbeit: Günter Herdin (l.) wurde am Dienstag als neuer FWG-Marktrat vereidigt. Neben Bürgermeister Hans Sailer (r.) gratulierten auch seine Stellvertreter Martin Linseisen und Beatrix Sebald. © mh

In der jüngsten Auer Marktgemeinderatssitzung wurde Günter Herdin als neues Mitglied vereidigt. Das war nicht die einzige Personalie.

Au/Hallertau – Nach dem plötzlichen Tod von FWG-Marktgemeinderatsmitglied René Forster wurde in der jüngsten Sitzung in Au der Listennachfolger Günter Herdin als sein Nachfolger im Gremium vereidigt. Im Zuge dessen gab es noch weitere Personalentscheidungen.

Herdin ist 48 Jahre alt und seit über 20 Jahren Mitglied der Freien Wählergemeinschaft Au, die er nun auch im Marktrat vertritt. „Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe“, sagte er im Gespräch mit dem FT. Herdin arbeitet in der gemeindlichen Mittagsbetreuung, weshalb er als Marktrat künftig auch ein besonderes Augenmerk auf Belange von Familien legen möchte. Außerdem will er sich für die örtlichen Vereine stark machen. Das kann Herdin im Arbeitskreis Kultur, in dem er künftig – ebenso wie im AK Zuschuss – sitzen wird.

Doch nicht nur in diesen beiden Gremien war durch den Tod von René Forster ein Platz zu besetzen: Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehört künftig Beatrix Sebald (FWG) als neues ordentliches Mitglied an, ihr Vertreter ist Klaus Brendel (FWG). Außerdem rückt Sebald auch in den Arbeitskreis Hopfenhalle nach. Für das ebenfalls neu zu besetzende Referat Handel und Gewerbe kamen von den Fraktionen keine Vorschläge: Dieser Posten bleibt demnach vorerst vakant.

