Nachruf auf FWG-Marktrat René Forster (35): Er war der Hoffnungsträger der jungen Generation in Au

„Er war ein Macher“

Von Magdalena Höcherl schließen

FWG-Marktgemeinderat René Forster ist mit nur 35 Jahren gestorben. Er hinterlässt nicht nur im politischen Au eine große Lücke. Im Markt plant man ein Fest zu seinen Ehren.

Au/Hallertau – In der jüngsten Sitzung des Auer Marktgemeinderats blieb ein Platz leer. Stattdessen brannte dort eine hellgrüne Kerze. René Forster, der seit Mai 2020 für die Freie Wählergemeinschaft im Gremium saß, ist Anfang Juni im Alter von 35 Jahren unerwartet gestorben. Die Markträte gedachten ihres Kollegen zu Beginn der Sitzung mit einer Schweigeminute.

Bürgermeister Sailer schätzte seine ruhige, aber konsequente Art sehr

Bürgermeister Hans Sailer erinnerte an einen „sehr, sehr engagierten, offenen und hilfsbereiten Menschen“. Nicht nur der Gemeinderat, sondern der ganze Markt verliere ein überaus wertvolles Mitglied. „Das Wohl der Gemeinde war ihm am allerwichtigsten“, betonte Sailer.

René Forster war in drei Arbeitskreisen aktiv: Hopfenhalle, Kultur und Zuschuss, saß überdies im Rechnungsprüfungsausschuss und hatte das Referat für Handel und Gewerbe inne. „Er versuchte unter anderem, den Gewerbeverein wieder zu beleben und hat sich auch für unsere beiden Märkte, den Fasten- und den Herbstmarkt, sehr eingesetzt.“

Für den Rathauschef war René Forster, dem er die Kandidatur für die FWG selbst vorgeschlagen hatte, ein Ratsmitglied, wie man es sich wünscht. „In den Sitzungen habe ich seine ruhige, sachliche, aber auch konsequente Art sehr geschätzt.“ Dabei habe er seinen Worten stets Taten folgen lassen und sei sich „für nix zu schade“ gewesen. „Er war ein richtiger Macher – in einer unaufgeregten Art und Weise, aber sehr nachhaltig.“

In vielen Vereinen aktiv - Sommerfest zu seinen Ehren

Als Juniorchef der Freien Tankstelle Heigl war René Forster bei allen im Markt bekannt und beliebt. Auf der Liste der FWG zog er bei der jüngsten Kommunalwahl mit einem sehr guten Ergebnis in den Marktgemeinderat ein. Vor allem die junge Generation stand voll hinter ihm. „Für die Jungen war er ein großer Hoffnungsträger“, sagt Sailer. Und René Forster war in gewisser Weise auch deren Sprachrohr. Durch seine Mitgliedschaft in vielen Vereinen – unter anderem im TSV Au, bei den Maibaumbuam sowie den Holledauer Löwen, wo er Zweiter Vorsitzender war – war er gut vernetzt im Markt. Auch hier konnten sich alle auf René Forster verlassen: Er packte an und konnte die Leute motivieren.

Dass ein Ort vom Engagement seiner Bürger lebt, das wusste René Forster. Und so setzte er sich intensiv für die Belebung seiner Heimatgemeinde ein. „Er stand voll hinter der Städtebausanierung. Seine Hoffnung war es, durch die neue Ortsmitte wieder Leben in unseren Markt zu bringen“, sagt Sailer. So war auch René Forster derjenige, der die Planungen für das Sommerfest vorantrieb, das am Samstag, 29. Juli, anlässlich des ersten fertiggestellten Bauabschnitts gefeiert werden soll. Der Gemeinderat habe nun beratschlagt, ob das Fest trotzdem wie geplant stattfinden soll. Letztlich habe man sich dafür entschieden: „Er hat so viel Vorarbeit geleistet, das war ihm ein großes Anliegen“, so Sailer. Er betont: „Genau deshalb wollen wir es durchführen: Wir feiern das Sommerfest für René.“