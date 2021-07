Närrischer Führungswechsel: Benjamin Stefan ist neuer Präsident der Narrhalla Au

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Benjamin Stefan ist neuer Präsident der Auer Narrhalla. Die Mitglieder wählten den bisherigen Aktivensprecher zum Nachfolger von Markus Keller, der nicht mehr kandidierte. Zweiter Präsident bleibt Robert Rank.

Au/Hallertau – 328 Mitglieder, davon 75 Minderjährige, zählt die Narrhalla Au aktuell – rund zwei Dutzend davon hieß Keller als seine letzte Amtshandlung im Gasthaus Gratzmoar willkommen, darunter auch Ehrenmitglied Josef Straßberger. Schriftführerin Lauri Hauner war es vorbehalten, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Dabei gab es wenig zu lachen: Der geplante „Straßen- und Hoffasching“ im Freien sowie Wirtshausbesuche mit beschränkter Besucherzahl und unter Einhaltung der Corona-Bedingungen konnten aufgrund der Beschränkungen heuer nicht umgesetzt werden, was den Narrhallesen doch sehr aufs Gemüt schlug.

Noch dazu, da für heuer im Sommer auch noch das Jubiläum „70 Jahre Auer Fasching“ angestanden wäre, so Hauner. Mit einem Jubiläumswochenende wollte man dieses Fest mit Party, Sommernachtsball samt speziellem Showprogramm sowie Jubiläumsumzug entsprechend feiern, berichtete sie, jedoch musste das extra hierfür eingesetzte Jubiläumskomitee die Umsetzung aufgrund fehlender Planungssicherheit auf unbestimmte Zeit verschieben. Die Vorstandschaft sehe diese „Zeitverschiebung beim Feiern“ jedoch gelassen, merkte zweiter Präsident Robert Rank augenzwinkernd an: Vorteil eines Faschingsvereins sei schließlich, auch krumme Jubiläen feiern zu können.

Mit wenigen Posten war der Kassenbericht versehen, den zweite Schatzmeisterin Stefanie Maier vortrug. Die Erkenntnis: Wenig bis gar keine Aktivitäten sorgen auch für geringe Einnahmen und vor allem für Fixkosten bei den Ausgaben. Neu auf der Ausgabenseite seien hingegen anfallende Hallengebühren, die für die Nutzung beim Training der Jugend zu entrichten sind. Entlastung erteilten die Revisoren Martin Thalmair und Andreas Gabriel.

Dank guter Vorbereitung sowie Überredungskunst in der Versammlung konnten in den anschließenden Neuwahlen alle Posten besetzt werden. Neben den beiden Präsidenten wurde auch Nina Roggenbuck als Schatzmeisterin bestätigt. Neu ist hingegen Christian Peters als zweiter Kassier. Für die nicht mehr kandidierende Lauri Hauner wird künftig Lena Ewert das Amt der Schriftführerin ausführen, die von Sandra Baron als rechte Hand Unterstützung erfährt. Die Pressearbeit bleibt in den bewährten Händen von Claudia Obermeier, als Berater wurden Lisa Nieder, Marion Pichler und Martin Grünwald gewählt. Als Aktivensprecher fungieren Marion Pichler und Stefan Nieder.

Unter dem Punkt „Sonstiges“ erinnerte Showtrainerin Lena Ewert an die Mailadresse info@narrhalla-au.de, unter der sich alle Interessierten melden könnten, wenn sie gerne in der Garde oder im Showprogramm mittanzen möchten. Worte des Dankes kamen dann von „Vize“ Robert Rank an die Adresse der scheidenden Narrhalla-Größen Markus Keller und Martin Linseisen. Viele Jahre habe „der Marki“ verschiedenste Ämter – vom Elferrat über den Prinzen bis hin zum Mitglied im Dreigestirn als Vize sowie über mehrere Perioden als Präsident – die Narrhalla-Geschicke geleitet und dafür viel Zeit aufgewendet. Nicht minder auch das Engagement von Martin Linseisen, der als Vize und umtriebiger Hofmarschall den Auer Fasching jahrzehntelang begleitete. Beide zeigten sich sichtlich gerührt obgleich dieser Worte, Linseisen schloss seinen Dank mit dem schon länger nicht mehr gehörten Schrei: „Ein dreifach kräftiges Narr-Halla“.

Einen Blick in die Zukunft wagte dann der neue Präsident Benjamin Stefan, der für den 4. September alle Mitglieder zum Sommerfest einlud. Wenngleich der Fasching 2022 noch in den Sternen stehe, hätten die Aktiven bereits das Training aufgenommen. Denn der Plan sei, nicht auch noch eine weitere Saison komplett ausfallen lassen zu müssen. Hier stehe man auch mit anderen Faschingsvereinen im Austausch.

Martin Hellerbrand

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.