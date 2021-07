Neue Gesichter in der Führungsriege der Auer Kolpingsfamilie

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Neue Mitglieder in der Führungsriege durfte Alfred Baur, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Au, bei der Jahreshauptversammlung begrüßen. Abschied nehmen hieß es hingegen von Präses Pfarrer Berthold Heller.

Au/Hallertau – Mit einigen Veränderungen geht die Kolpingsfamilie Au in die kommenden drei Vereinsjahre. Während Alfred Baur und Victoria Hausler in ihrer Funktion als Vorsitzende bestätigt wurden, nahm man Abschied von der langjährigen Schatzmeisterin Christina Maier und von Präses Pfarrer Berthold Heller. Auch eine neue Schriftführerin gibt es nach dieser Versammlung für den Verein: Katrin Kratzl wird diese Position übernehmen – Christina Spring, der das Amt in den vergangenen vier Jahren innehatte, übernimmt die Stellvertretung von Katrin Kratzl.

Manuela Müller wurde in der jüngsten Versammlung einstimmig zur neuen Schatzmeisterin gewählt. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sie das Amt kommissarisch übernommen und konnte so einen guten Einblick in den Kassenstand bekommen. Während die Mitgliederzahl immer weiter ansteigt und man aktuell 208 Kolpinger verzeichnet, gibt es im Kassenbericht ein Minus zu verzeichnen: Der Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Gesamt-Jahresverlust von 6,885,69 Euro aus. Grund sind die fehlenden Veranstaltungen während der Corona-Pandemie und damit die weggebrochenen Einnahmen. Da der Verein ein gutes Polster angespart hat, wurde die Vorstandschaft im Anschluss einstimmig entlastet. Christina Maier bedankte sich bei ihrer Nachfolgerin und weiß die Kasse nun „in guten Händen“. Alfred Baur bedankte sich wiederum bei Christina Maier für ihre langjährige und gewissenhafte Kassenführung – Maier führte diese seit 1999.

+ Einen Ehrenteller überreichte Diözsanpräses Karl-Dieter Schmidt (r.) an den Auer Kolping-Chef Alfred Baur zu dessen „Dienst-Jubiläum“. © Kolping

Engagement Baurs gewürdigt

Unter dem Punkt „Wünsche und Anträge“ gab es noch einen weiteren überraschenden Höhepunkt des Abends. Diözesanpräses Karl-Dieter Schmidt war extra aus Regensburg für die Versammlung angereist, um Alfred Baur für seine 25-jährige Tätigkeit als erster Vorsitzender zu ehren. In seiner Laudation betonte dieser das intensive Engagement Baurs im Wandel der Zeit: Ob Theater-Aufführungen – darunter die „Hexe von Au“ zur 650-Jahr-Feier des Marktes – , das hundertjährige Jubiläum 2013, die Öffnung eines Jugendtreffpunktes für die Auer Gemeinde, die Trägerschaft der Wichtelgruppe, die Ausbildung von Auer Marktführern, das Kulturprogramm des KolpingKulturKreises oder auch zuletzt die Führung eines Vereins durch eine Pandemie unter Eindämmung der Kontakte: Für alle diese Aktionen und noch viele mehr bekam Baur einen Ehrenteller und eine Torte von seinen Mitgliedern überreicht.

Auch beim Präses der Kolpingsfamilie verabschiedete man sich gebührend. Berthold Heller bekam von der Vorstandschaft als Dank und Erinnerung einen Gutschein und für seinen Camper eine Fußmatte.

