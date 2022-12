Neugestaltung der Auer Ortsmitte: Jetzt wird‘s richtig teuer

Die Kosten für das prominenteste Projekt der Marktgemeinde Au, die Neugestaltung von Unterer und Oberer Hauptstraße, sind noch einmal gestiegen. Symbolbild © Lino Mirgeler

Die Neugestaltung der Unteren und Oberen Hauptstraße in der Marktgemeinde Au nimmt konkrete Formen an. Auch was die Kosten anbelangt. Die steigen aktuell auf 9,5 Millionen Euro.

Au/Hallertau – Es das derzeit prominenteste Projekt der Marktgemeinde. Die Neugestaltung der Ortsmitte hat höchste Priorität. Das hat sich auch in der Jahresabschlusssitzung des Marktrats wieder gezeigt. Bis zuletzt wurde über Details debattiert, wurden Berechnungen angestellt. An den Mehrkosten für den Bauabschnitt 2, zu dem etwa auch der Marktplatz und das Rathaus zählen, gab es aber nicht mehr viel zu rütteln. 565 000 Euro schlagen wohl am Ende dafür zu Buche. Womit der Bauabschnitt 2 knapp 3,4 Millionen Euro kostet und damit fast 400 000 Euro teurer, als der bereits abgeschlossene Bauabschnitt 1 ist. Für den Bauabschnitt 3 sind nach einer Kalkulation des Planungsbüros TerraNova weitere 3,1 Millionen Euro zu erwarten.

Entscheidungen zu Trinkbrunnen und Sonnenschirmen

Von den ursprünglich prognostizierten Gesamtkosten in Höhe von sechs Millionen Euro war in der Sitzung am Dienstag nicht mehr die Rede, man war schon einen Schritt weiter. Die Debatte drehte sich um den Ortskern. Sprich, um die Gestaltung des Marktplatzes sowie den Umgriff des Rathauses. Strittig dabei war etwa, wie viele Sonnenschirme es am Marktplatz geben soll oder für welche Art von Trinkbrunnen man sich entscheiden möchte. Viel Spielraum gab es dabei nicht mehr. Alles sei soweit bereits mit der Städtebauförderung abgesprochen, gab Planer Martin Wich zu verstehen. Änderungen hätten demnach womöglich zur Folge, dass die betreffenden Posten aus der Förderung herausfallen könnten.

Auch die Beleuchtung des Marktplatzes bot Anlass zur Diskussion. Das Geld für drei zusätzliche „Mastleuchten“ könne man sich womöglich sparen, lautete eines der vorgebrachten Argumente. Dem hielten Befürworter entgegen, dass mehr Licht bei nächtlichen Veranstaltungen nicht schaden könne. Für die drei zusätzlichen Laternen waren knapp 18 000 Euro veranschlagt. Besagter Brunnen, der jetzt in Granit und nicht in Edelstahl vorgesehen ist, kostet 8300 Euro. Zu den größten Posten zählten etwa der Marktgarten mit gut 150 000 Euro sowie ein Straßenpflaster aus befestigten Granitsteinen für knapp 140 000 Euro. Hinzugekommen ist ein Weg, der um das Rathaus führen und einen Zugang von allen Seiten gewährleisten soll. Alles in allem hatte zur Folge, dass die Kostensteigerung für den zweiten Bauabschnitt nicht 480 000 sondern etwa 600 000 Euro beträgt, wie es hieß. In Kauf genommen hat man das Nachtragspaket dennoch – bei einer Gegenstimme. Nicht zu vernachlässigen ist, dass man mit einer Förderung in Höhe von 60 Prozent rechnen kann.

Wie die im Rathaus für Projektsteuerung zuständige Ingenieurin Yvonne Kaindl auf Nachfrage erklärte, handelt es sich bei den Mehrkosten „nicht um eine reine Baukostensteigerungen“. Vieles „sei ganz neu mit rein genommen worden“.

Alexander Fischer

