Pfanne auf Ofen vergessen: Küche brannte - Bewohner (32) musste ins Krankenhaus

Von: Andrea Hermann

Teilen

Die Dunstabzugshaube und eine Wand wurden bei dem Küchenbrand am Freitag beschädigt. © FW

Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr Au am Freitag alarmiert: Ein Mann hatte eine Pfanne auf dem Ofen vergessen. Das Feuer in der Küche konnte der Bewohner aber selber löschen.

Au/Hallertau – Offenbar hatte der 32-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses am Pfarrpfründeweg in Au am Freitag gegen 15.30 Uhr vergessen, eine Pfanne mit heißem Öl vom Ofen zu nehmen: Es kam zu einem „kleinen Küchenbrand“, so die Polizei Moosburg, bei dem der Dunstabzug und die dortige Wand beschädigt wurden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Der 32-Jährige konnte das Feuer selbst löschen. Als die Feuerwehr Au eintraf, entfernte ein Trupp unter Atemschutz die Dunstabzugshaube sowie weitere Teile der Verkleidung, um den Brandherd auf letzte Glutnester mittels Wärmebildkamera kontrollieren zu können. Im Anschluss daran wurde das Haus mittels Akkulüfter belüftet“, heißt es im Bericht der Feuerwehr Au.

Der Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei im „unteren vierstelligen Bereich“.

Am Donnerstag musste die Feuerwehr Au ausrücken, weil die Brandmeldeanlage an der Realschule Alarm geschlagen hatte. Im Zuge des Einsatzes kam es zu einem Unfall: Ein Pkw ist ins Feuerwehrhaus geknallt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.