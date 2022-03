Unabhängiger vom Gas werden: Hallertauer Landwirt plant PV-Anlagen im Hopfengarten

Eine Freie-Wähler-Delegation traf sich mit Hopfenpflanzer Josef Wimmer (6.v.l.) und dessen Familie, um sich seine Forschungspläne anzuhören. © Lorenz

Ein Landwirt aus der Hallertau möchte eine Freiflächen-PV-Anlage über seinem Hopfengarten installieren. Für den Versuch braucht es noch Fördermittel.

Au/Hallertau – Eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage über einem Hopfengarten? Macht das Sinn und geht das überhaupt? Der Landwirt Josef Wimmer aus Osseltshausen (Markt Au/Hallertau) möchte den Versuch starten und ein Areal zur Erforschung sogenannter Agri-Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen. Was nur noch fehlt, sind Fördermittel, um dieses Projekt auf einen guten Weg zu bringen.

Solche Agri-Photovoltaikanlagen, und dessen war sich Landrat Helmut Petz beim Ortstermin in Au sicher, würden einen schnellen Effekt bringen – und dieser sei für den Landkreis in puncto Klimaschutz und Energiewende überaus wichtig. Denn die aktuellen Kriegsgeschehnisse in der Ukraine hätten laut Petz auch eines ziemlich verdeutlicht: „Wir sind auf unglaubliche Weise von russischem Gas abhängig.“ Umso wichtiger sei es seiner Meinung nach, dieses schreckliche historische Ereignis zu nutzen, um bezüglich erneuerbarer Energien „auf allen Ebenen alles zu machen“.

Wie in dieser Fotomontage könnte sie aussehen, die PV-Anlagen über Hopfen. © Archiv

Die Idee, über einen Hopfengarten solche Anlagen zu spannen, sei laut Petz „fantastisch“, auch weil beispielsweise die Stangen für die Installationen ja schon da seien, und es der Hopfen per se ja eher schattig mag. Da solche Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzgebieten privilegiert wären, würden sie damit unter ein landwirtschaftliches Bauvorhaben fallen. Vorteil für den Landwirt: Die Agri-PV-Anlagen können schneller genehmigt werden als über den jahrelangen Weg einer Bauleitplanung.

Bewegung in einer langen Hängepartie

Bereits vier Jahre lang hat es Wimmer immer wieder versucht, eine solche Forschungsanlage auf den Weg zu bringen – allerdings ohne großen Erfolg. Den Ausschlag gab letztendlich der ehemalige Auer Bürgermeister und heutige Kreisrat Karl Ecker (FW), der seinen Parteifreund und Staatsminister Hubert Aiwanger sowie einige Landräte auf dieses Thema angespitzt hatte. „Ich bin zum Anschieben dabei“, erklärte Ecker, der auch das Engagement von Landrat Petz (FW) lobte – denn durch ihn hätte die Sache nochmal „g’scheit Schwung bekommen“.

Für den Landtagsabgeordneten Benno Zierer (FW) sei jetzt schon „lang genug und viel genug“ geredet worden, jetzt müssten seiner Meinung nach endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. „Es ist äußerst beschämend, dass wir einen Krieg brauchen, um festzustellen, wie sehr wir energietechnisch vom Ausland abhängig sind“, betonte Zierer, der zugleich vor den üblichen „Bedenkenträgern“ warnte. Runterfallen, so Zierer, kann schließlich überall immer etwas, nicht nur von einem Hopfengarten. Wichtig sei jetzt, ein deutliches Signal zu setzen und die Zusammenarbeit von Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium zu forcieren.

Auf einer Fläche von rund einem Hektar sollen schon bald, womöglich noch in diesem Jahr, PV-Module über dem Grünen Gold installiert werden. Parallel läuft auch eine Versuchsreihe in Weihenstephan zum gleichen Thema, allerdings auf einer deutlich kleineren Fläche. Getestet soll laut Wimmer dann werden, wie der Hopfen auf die PV-Anlagen reagiert, aber auch, welche Sorten dafür unter Umständen besser geeignet wären. Was auch noch ansteht: ein Einspeisungsnetz, Leitungen und Strom-Speichermöglichkeiten.

Die Anlage soll zwar in erster Linie Strom produzieren, die Hopfenpflanzen allerdings auch vor Hagelschlag und zu großer Sonneneinstrahlung schützen. Wann es genau Grünes Licht für die finanzielle Förderung gibt, sei unklar, allerdings waren sich sämtliche Politiker vor Ort einig, dass jetzt was getan werden muss, bevor es zu spät sei. Das, so Benno Zierer abschließend, wäre ein fataler Fehler.

Richard Lorenz

