Polizei räumt besetzten Bauernhof in Au - Aktivisten kritisieren: „Staatliche Repression statt Kommunikation“

Von: Andreas Beschorner

Den Vierseithof hatten Aktivisten besetzt. © Beschorner

Den Bauernhof im Markt Au, den Aktivisten besetzt haben, hat die Polizei jetzt geräumt. Nun wurde die Staatanwaltschaft eingeschaltet.

Au/Hallertau – Erwartet hatten sie es, am Dienstag war es so weit: Die Polizei räumte den von der Gruppe „WDzwo“ besetzten Vierseithof im Weiler Wolfersdorf (Markt Au) – elf Tage, nachdem die Aktivisten ihre Aktion wie berichtet öffentlich gemacht hatten. Laut „WDzwo“-Sprecherin Mia Finke habe eine Erbin des seit acht Jahren leer stehenden Gehöfts Anzeige erstattet, woraufhin die Polizei mit einem Kasten- und einem Streifenwagen anrückte.

Verhalten der Erben „ist enttäuschend“

„Damit haben wir gerechnet, aber dennoch sind wir enttäuscht“, kommentiert Mia Finke. Denn: „Das Ganze hätte anders laufen können. Die Erbin hätte jederzeit für einen Austausch bei uns vorbeikommen können, die WDzwo war ein offener Ort. Aber anstatt den Weg der Kommunikation zu gehen, wählt die Erbin staatliche Repression. Das ist enttäuschend.“

Seit Januar war der alte Vierseithof in Wolfersdorf 2 still von Aktivisten besetzt. Am Samstag, 4. Juni, wurde die Besetzung öffentlich gemacht, seitdem habe der Ort zunehmend interessierte und aufgeschlossene Besucher aus der Gegend angelockt, berichtet Finke. „Den Leuten hat gefallen, was wir hier machen“, sagt Aaron Amsel, einer der „WDzwo“-Bewohner. „Aber ausgerechnet von den Erben bekommen wir keine Wertschätzung, sondern eine Anzeige reingedrückt.“

„Wir haben diesen Ort repariert und nicht kaputt gemacht“

Die Räumung selbst sei nach Aussage von Finke „zügig über die Bühne gegangen“. Die Polizei habe nur einen Bewohner vor Ort angetroffen. Die restlichen 15 bis 20 Aktivisten hielten sich zufälligerweise gerade nicht auf dem Gelände auf. Der angetroffenen Aktivistin werde nun Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Vor allem letzteres wollen die Aktivisten so nicht hinnehmen: „Wir haben diesen Ort repariert und nicht kaputt gemacht“, betont Finke. „Es ist absurd, ausgerechnet uns wegen Sachbeschädigung anzuzeigen, die wir uns als einzige darum gekümmert haben, dass der Hof nicht weiter zusammenfällt. Wir haben quasi den Job der Erb:innen gemacht, die durch ihre jahrelange Untätigkeit extrem viel Schaden angerichtet haben“, schreibt sie in einer Mail.

Noch sei unklar, wie es jetzt weitergeht. Die Staatsanwaltschaft wird die Vorwürfe durch die Erbin prüfen. Fest steht, dass die Aktivisten erst einmal nicht an den Ort zurückkehren können, ohne weitere Repressionen zu erwarten. So einfach wollen die „WDzwo“-Bewohner den Ort jedoch nicht aufgeben, in den sie schon viel Herzblut gesteckt hätten, kündigt Finke an. Sie gehe nicht davon aus, dass die Anzeige der einen Erbin im Sinne der gesamten Erbengemeinschaft war, die aus 22 Personen besteht. „Den Traum von einem neuen Freiraum in Bayern haben wir immer noch“, sagt Finke. „Wenn nicht hier, dann woanders.“

