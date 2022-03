Der Auer Radlbasar kehrt zurück – an einem neuen Veranstaltungsort

Teilen

Gebrauchte Räder für Groß und Klein sowie ähnliche Artikel werden am Samstag wieder in Au gehandelt. © Elternbeirat

Der Auer Radlbasar kehrt nach zwei Jahren Pandemie-Pause zurück. Die Resonanz ist schon jetzt enorm, die Planungen laufen auf Hochtouren.

Au/Hallertau – Nach zwei Jahren Pause ist es höchste Zeit für ein Comeback: Kommenden Samstag, 2. April, findet zum 19. Mal der Radlbasar des Elternbeirats der Grundschule Au statt – und zwar in der Hopfenlandhalle (Josef-Eberwein-Straße 2), dem neuen Veranstaltungsort direkt neben der Abenstal-Realschule. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren.

Die Resonanz auf die ersten Ankündigungen sei vor allem bei Familien sehr hoch, freuen sich die Organisatoren. Sie erwarten Besucher und Fahrradlieferanten aus dem gesamten Landkreis sowie den angrenzenden Regionen.

Was wird verkauft?

Gehandelt werden alle Fahrzeuge mit Rädern (ohne Motor) sowie Fahrradzubehör. Hierzu kann bereits im Vorfeld ein Annahmezettel (zum Herunterladen unter www.gs-au.de, im Bereich Downloads – Formulare) ausgefüllt mitgebracht oder auch vor Ort mit Beratung ausgefüllt werden. Die Fahrzeuge brauchen nicht ausgezeichnet werden, das übernimmt der Elternbeirat. Kinderräder sollten auf klein eingestellt werden, damit der Nachwuchs gleich eine Probefahrt machen kann.

Wann geht’s los?

Der Verkauf läuft von 13.30 bis 15 Uhr, die Rückgabe von 15.30 bis 16 Uhr. Die Annahme ist bereits am Vormittag von 9 bis 11 Uhr. Die Annahmegebühr beträgt zwei Euro pro Artikel über 20 Euro und 50 Cent pro Artikel unter 20 Euro sowie die Verkaufsprovision: zehn Prozent (maximal 30 Euro je Teil). Ein Kaffee- und Kuchenverkauf soll das Angebot abrunden und Gelegenheit bieten, nach dem Kauf oder auch nur als Zaungast das Geschehen und Treiben zu beobachten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für Fragen rund um den Fahrradbasar ist eine Hotline unter radlbasar@online.de und Tel. (0 87 52) 1 78-20 eingerichtet. Der Erlös aus Annahmegebühr und Verkaufsprovision kommt ausschließlich den Kindern zugute. Der Einsatz des Elternbeirats und der Eltern erfolgt ehrenamtlich.

Der Hintergedanke

Als am 4. Mai 2002 der erste Auer Radlbasar startete, war er von Anfang an ein Magnet für Familien und Radlbegeisterte. Das Team des Elternbeirats der Grundschule arbeitet seither kontinuierlich am Konzept weiter. So wurden die Uhrzeiten dem Bedarf angepasst, die Annahme von Durchschlagpapier auf Computer umgestellt, ein Radlcheck mit Beratung angeboten und ein fester Termin immer zwei Wochen vor Ostern festgelegt. Der ungebremste Andrang zeigt den Bedarf an, selbst in weiteren Orten im Umkreis sind nach dem Vorbild Radlbasare entstanden und helfen so, den Geldbeutel zu entlasten. „Der Gedanke, gebrauchte Dinge nicht einfach wegzuwerfen, ist nicht neu – aber noch nie so aktuell wie heute“, betonen die Verantwortlichen.

Starke Statistik

Die Auswertung der Organisatoren hat ergeben: Über 100 Verkäufer bringen jedes Jahr ihre Räder und Fahrzeuge zum Basar. Im Schnitt werden 150 Fahrräder angeboten und rund 80 Prozent verkauft. Etwas über die Hälfte sind Kinder- und Jugendräder. Mit den anderen Artikeln wie Inlineskates, Bobbycars etc. sind immer über 200 Artikel im Verkauf und auch hier liegt die Verkaufsquote bei bis zu 75 Prozent. (ft)