Randale im Bus: Passagiere vergessen, Stop-Knopf zu drücken und rasten aus

Polizei fahndet

Zu Randalen ist es in eniem Linienbus in Au gekommen. Sogar das Geldausgabefach des Fahrers ging zu Bruch. Die Polizei fahndet.

Au/Hallertau – In einem Bus der Linie 602 kam es laut Polizei am Montag, 28. März, um 23.50 Uhr zu einem Zwischenfall: Nach Angaben des Busfahrers wollten zwei Männer am Auer Halt „Moosburger Straße“ aussteigen, drückten aber nicht den Stop-Knopf. Deshalb hielt der Bus auch nicht an. Darüber waren die Männer so erbost, dass sie zum Fahrer gingen und sich lautstark beschwerten.

Die Antwort, dass sie am nächsten Halt aussteigen könnten, beruhigte die Lage nicht, im Gegenteil: Das Duo schlug mit so großer Wucht gegen die Trennscheibe und den Zahltisch, dass das Geldausgabefach abbrach (Sachschaden: rund 2500 Euro). An der „Freisinger Straße“, auf Höhe der Tankstelle, verließen die Täter den Bus Richtung Moosburger Straße.

Beide Täter sprachen nach Angaben des Fahrers „gut“ deutsch. Täter 1 wird so beschrieben: schlank, ca. 170 cm, „deutscher Typ“, dunkelbraune mittellange Haare. Täter 2: schlank ca. 160 bis 165 cm, „südländischer Typ“, kurze, helle Locken. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 87 61) 3 01 80. (ft)