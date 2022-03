„Sind angreifbar“: Sitzungsprotokolle des Auer Marktrats nicht mehr öffentlich

Von: Nico Bauer

Das Thema Datenschutz wird immer komplexer, das Einhalten der Regeln schwieriger. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Um Transparenz zu leben, hatte der Auer Marktrat Sitzungsprotokolle online veröffentlicht. Doch damit ist nun wegen einer strengeren Rechtslage Schluss.

Au/Hallertau – Im Jahr 2011 hatte der Auer Marktrat die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle beschlossen und dies bis 2020 auch so gehandhabt. Ab dann war laut den Unterlagen, die den Gremiumsmitgliedern am Dienstag zur Sitzung vorlagen, eine Bearbeitung der Protokolle durch die Verwaltung nicht mehr möglich gewesen. Denn dann hätte alles auf aktuell gültige Datenschutzregelungen hin überprüft werden müssen.

„Wir sind datenschutzrechtlich angreifbar und das ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand“, sagte Bürgermeister Hans Sailer (FWG) dazu. Er gab des Weiteren zu bedenken, dass die weltweite Veröffentlichung der Protokolle eine automatische Auswertungen möglich mache. So könnten etwa Statistiken über An- und Abwesenheiten der Gemeinderäte erstellt werden. „Jeder Gemeinderat ist so transparent“, warnte Sailer. Dazu komme, dass beispielsweise das Kopieren und Veröffentlichen von Passagen aus den Dokumenten in Sozialen Netzwerken rechtlich schwierig werden könnte. Bei seinem Bericht zum Sachverhalt verwies der Ortschef darauf, dass auch der Landkreis Freising und viele andere Kommunen von der Veröffentlichung der Protokolle Abstand nehmen würden.

Ein Teil des Gremiums sah die Sache aber ganz anders. „Wir haben doch nichts zu verbergen“, sagte Barbara Prügl (GoL). Ihr Fraktionskollege Franz Westermair ergänzte, dass in seinen Augen der Service für den Bürger deutlich größer sei als die Gefahr, was aus den Informationen gemacht werden könne. „Wir schießen doch mit Kanonen auf Spatzen“, sagte Westermair.

Tipp vom Landrat

2. Bürgermeister Martin Linseisen (CSU/PfW) konnte die Diskussion nicht so ganz verstehen. „Der Landkreis beschäftigt etliche Juristen und selbst dort macht man das nicht“, sagte Linseisen. Rathauschef Hans Sailer hatte von Landrat Helmut Petz – selbst gelernter Jurist – den Tipp bekommen, die Protokolle nicht auf der gemeindlichen Homepage zu veröffentlichen. Sailer warb intensiv für den Beschluss, die Entscheidung von 2011 einzukassieren: „Wenn uns einer an den Karren fahren will, dann kann er das tun.“ Letztlich bekam der Bürgermeister dann mit 11:6 Stimmen eine Mehrheit und damit haben sich datenschutztechnische Sorgen erledigt.

