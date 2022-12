Sorge um Traditions-Veranstaltungen: Neue Gebühren auf Feuerwehr-Leistungen empört Gemeinderäte

Ab 1. Januar muss die Marktgemeinde Au Mehrwertsteuer für Leistungen der Feuerwehr abführen. Das Geld soll dann den Verursachern in Rechnung gestellt werden. Das sorgte jetzt für kontroverse Diskussionen im Marktrat. (Symbolbild) © Armin Forster

Eine Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehren hat im Marktrat Au jetzt einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Mancher fürchtet das Aus für Brauchtumsveranstaltungen.

Au/Hallertau – Die Kommentare in der Auer Marktratssitzung fielen vernichtend aus. Bernhard Wernthaler (CSU/PfW) befürchtete „den Tod des sozialen Lebens“, falls der Satzung in der vorgelegten Form zugestimmt werden sollte. Er stand mit dieser Meinung nicht alleine da. Gleich mehrere Markträte meldeten starke Zweifel an der von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Neuregelung an. Es könne nicht angehen, dass künftig etwa Geld für die Verkehrsabsicherung bei Fronleichnamsprozessionen oder beim Maibaumaufstellen verlangt werden soll, hieß es.

Grund für die Aufregung war, dass ab 1. kommenden Jahres ein Paragraf in Kraft tritt, der die Gemeinde dazu verpflichtet, Mehrwertsteuer abzuführen für Leistungen der Feuerwehr, die im Grunde genommen auch durch Privatunternehmen erbracht werden könnten.

Mit dem Resultat, dass die Verursacher eines Einsatzes der Feuerwehr künftig eine entsprechende Rechnung erhalten müssen, wie Geschäftsleiterin Katharina Oberhofer deutlich machte. Zur Beruhigung der Gemüter trug aber auch das nicht bei. Dass Vereinen und Institutionen für kirchliche, kulturelle und gesellschaftliche Leistungen der Feuerwehr eine Rechnung ins Haus stehen soll, das leuchtete nicht ein.

Ich werde meine Tätigkeit für die Feuerwehr einstellen, wenn die Gemeinde dafür Geld verlangt.

Bernhard Wernthaler bemängelte zudem, dass ihm das Ganze zu schnell gehe. Er hätte gerne „mehr Vorlauf“ gehabt, erklärte der Marktrat. Seine Fraktionskollegin Lucia Schmidmair-Kaindl (CSU/PfW) gab ihm Recht. „Ich kann da heute nicht zustimmen“, erklärte sie und fügte an: „Wir müssen das nach unseren Vorstellungen ändern.“ Florian Schwaiger (CSU/PfW) befürchtete „ein Bürokratie-Monster“ und „einen Riesenverwaltungsaufwand“. Gegenwind gab es auch aus den Reihen der Grüen Offenen Liste. Michael Hagl kündigte an, er werde seine „Tätigkeit für die Feuerwehr einstellen, wenn die Gemeinde dafür Geld verlangt“. Als Konsens der Kritiker kristallisierte sich heraus, dass es Ausnahmen geben müsse für besagte kirchliche und gesellschaftliche Belange.

Katharina Oberhofer gab zu bedenken, dass es nicht auf Steuerhinterziehung hinauslaufen dürfe und dass Ausnahmeregelungen den Ansprüchen der Rechtsaufsicht entsprechen müssten. Bürgermeister Hans Sailer bestätigte das. „Es muss eine gewisse Rechtskonformität vorliegen“, stellte er klar. Und, er wies darauf hin, dass es sich „um eine Mustersatzung handelt“, die an und für sich nicht schlecht sei.

Geteilte Meinungen bei der Abstimmung

Gleichzeitig griff er die Anregung auf, besagte traditionelle, kirchliche und gesellschaftliche Veranstaltungen anders zu handhaben. Ihm schwebe eine Art Nullsummenspiel vor, gab Sailer zu verstehen. Die Leistungen würden in Rechnung gestellt, andererseits spreche nichts dagegen, wenn die Gemeinde eine Spende in gleicher Höhe entrichte. Sailer stellte eine entsprechende Ergänzung in Aussicht, hielt aber an der Abstimmung über die Satzung fest.

Sechs Markträte votierten trotz der versprochenen Sonderregelungen gegen die Satzungsänderung, die Mehrheit überstimmte sie jedoch. Definieren will man die Ausnahmen für kirchliche, kulturelle und vereinsmäßige Sonderregelungen nun in der kommenden Sitzung.

Alexander Fischer

