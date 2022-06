Süße Beute: Diebe räumen im Discounter komplettes Schokoladen-Regal leer

100 Tafeln Schokolade erbeuteten Diebe in einem Supermarkt in Au. © YAY Images / Imago

Ungewöhnliches Diebesgut haben zwei Unbekannte in einem Auer Laden erbeutet: Sie räumten ein ganzes Regal voller Schokolade leer.

Au/Hallertau - Ein kurioser Diebstahl in der Markgemeinde Au/Hallertau beschäftigt derzeit die Polizei Moosburg. Wie es im Polizeibericht heißt, haben am Mittwochvormittag in der Zeit von 7 bis 12 Uhr unbekannte Diebe in einem Discounter ihr Unwesen getrieben. Die Beute ist ungewöhnlich: Die Täter nahmen Schokolade im Wert von rund 2000 Euro mit, ohne sie zu bezahlen. Das sind rund 100 Tafeln. „Der Inhaber stellte mittags ein komplett leer geräumtes Regal fest“, so die Polizei Moosburg.

Nun bitte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweis zur Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.: 08761/3018-0 bei der Polizeiinspektion Moosburg zu melden.

