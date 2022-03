„Von Kriegsverbrecher kaufen wir nichts“: Emotionale Debatte um Gaslieferung im Auer Marktrat

Von: Nico Bauer

Die steigenden Energiekosten bereiten vielen Haushalten Sorge. © Marcus Brandt / dpa

Im Auer Marktrat ging es jetzt um künftige Gaslieferungen für die Gemeinde. Vor dem Hintergrund des Kriegs geriet die Angelegenheit zur Grundsatzdebatte.

Au/Hallertau – Eigentlich ging es nur um die Beteiligung der Marktgemeinde Au an einer kommunalen Bündelausschreibung, um für die Erdgasbeschaffung ab 1. Januar 2024 für drei Jahre die bestmöglichen Preise zu erreichen. Doch dann erreichte der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch dieses Gremium – und es folgte eine Grundsatzdebatte. Dabei wurde deutlich, dass die Kommune noch lange von Gaslieferungen abhängig sein wird.

Michael Hagl (GoL) fragte sich, was man gerade jetzt während des Kriegs von der Ausschreibung erwarte. Und er wurde deutlich: „An dem Gas, das wie hier ausschreiben, klebt Blut dran.“ Er deutete an, dass man sich anstelle der Gasausschreibung über neue Wege Gedanken machen müsse. Bürgermeister Hans Sailer (FW) entgegnete, dass man in Au nicht zaubern könne: „Bis zum nächsten Winter bekommen wir keine Hackschnitzelheizung hin. Das ist ein Projekt für Jahre.“ Doch Hagl legte nach: „Von einem Kriegsverbrecher kaufen wir nichts.“ Dem hielt ein betont sachlicher Sailer entgegen, dass keiner mehr im Rathaus arbeiten wolle, wenn dort in den kommenden Jahren nicht geheizt werde.

Hohe Abhängigkeit vom Gas „ein Fehler“

Mit der Grundsatzdiskussion im Marktrat erinnern sich einige Auer an eine acht Jahre alte Entscheidung, die heute möglicherweise anders ausfallen würde. Der heutige Bürgermeister war Leiter des Arbeitskreises Energie und da wurde im Vorfeld der Erneuerung der Hauptstraße debattiert, wie man die Gebäude erschließen sollte.

Unter anderem wurde eine Machbarkeitsstudie für die dauerhafte Wärmeversorgung durch ein Nahwärmenetz erstellt. „Die Gasversorgung war damals günstiger“, sagte Hans Sailer nun und räumte ein, „dass diese Entscheidung im Nachhinein ein Fehler war.“ Heute sei der Weg nicht ohne Weiteres umkehrbar und Au eine Kommune mit hoher Abhängigkeit vom Gas.

Au will sich nach Alternativen zu Gas umsehen

Der Ortschef sagt aber auch, dass man in einem anderen Bereich der Ortschaft lernen könne und noch Einflussoptionen habe: Im Bereich des Schulzentrums und der Hopfenlandhalle hat die Marktgemeinde einige Liegenschaften und damit das Potenzial für die Schaffung eines Netzwerks, das von Gaslieferungen unabhängig werden kann. Sailer betonte, dass diese Überlegungen vor dem Hintergrund des Kriegs in Europa immer wichtiger werde. Wie viele andere Kommunen überlege auch Au, wie man sich zumindest teilweise von der Gas-Abhängigkeit lösen könne.

Und doch wurde deutlich, dass von heute auf morgen gar nichts geht. Die Marktgemeinde wird sich an der Bündelausschreibung für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 1. Januar 2027 beteiligen. Michael Hagl sagte Nein, aber letztlich fassten 16:1 Stimmen den nötigen Beschluss.

