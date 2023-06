„Wir müssen handlungsfähig bleiben“: Haushalt in Au sorgt für Zähneknirschen - Steuererhöhungen kommen

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Der Markt Au wird seine Rücklagen bis Ende 2024 voraussichtlich aufbrauchen. Symbolbild © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

In Au brechen weniger rosige Zeiten an: Der Haushalt 2023 steht zwar endlich – doch wirklich zufrieden ist der Marktrat damit nicht.

Au/Hallertau – „Es war eine wirklich große Herausforderung dieses Jahr“, sagte Bürgermeister Hans Sailer in der Auer Marktratssitzung am Dienstag, als der Haushalt aufs Tapet kam. Das kleine Trostpflaster: Auch andere Kommunen hätten ähnliche Schwierigkeiten mit den Finanzen. Die Konsequenz daraus: Man kommt nicht umhin, die Hebesätze anzuheben. „Das war noch nie, seit ich im Gemeinderat bin“, so der Rathauschef, der seit 2002 im Gremium sitzt.

Kämmerin Melanie Hobbhahn, die das Zahlenwerk zum ersten Mal erarbeitet hatte, legte dar, dass die Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht zuletzt aufgrund von Inflation und Tariferhöhungen bei den Personalkosten massiv gestiegen seien. Damit die Verwaltung handlungsfähig bleibe, reagiere der Markt einerseits mit Kürzungen um bis zu zehn Prozent in allen Bereichen, auf der anderen Seite sei die Erhöhung der Hebesätze jedoch unumgänglich. „Trotzdem könnten die höheren Steuereinnahmen die höheren Ausgaben nicht soweit ausgleichen, dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt in gleicher Höhe wie 2022 erfolgen kann.“

Kreditaufnahme geplant

Daher bleiben weniger finanzielle Mittel für Investitionen. „Zur Verwirklichung der großen Projekte wie Ortsdurchfahrt, Kindergartenneubau und Beschaffung zweier Feuerwehrautos wird die Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht werden“, so Hobbhahn. Allerdings sei gerade die Investition in den Kita-Neubau unabdingbar, da der Markt Au auch in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen werde und deshalb auch Infrastrukturmaßnahmen wie Brückensanierung und Straßenbau unerlässlich seien. Konkret belaufen sich die Investitionsausgaben auf knapp 7,6 Millionen Euro.

Die allgemeinen Rücklagen – aktuell 5,3 Millionen Euro – werden aufgrund der Vielzahl an geplanten Projekten bis nächstes Jahr voraussichtlich bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht sein. „Ab Ende 2024 ist daher eine Kreditaufnahme geplant“, erläuterte Hobbhahn.

Nicht zufrieden mit dem Zahlenwerk zeigte sich Michael Hillebrand (CSU/PfW). Er kritisierte nicht nur die hohen Kosten für Personal und Straßenbau, die „nicht unbedingt sein müssen“, sondern auch die Hebesatzerhöhung und die Diskussion darüber in nichtöffentlicher Sitzung. Daher kündigte er an, nicht dafür zu votieren.

Erhöhung „nicht das richtige Signal“

Das tat auch Sebastian Röhrig (FWG) – obwohl er dem Haushalt in großen Teilen zustimme. „Ich halte die Erhöhung der Hebesätze für zu früh.“ Sie mache in der Summe zu wenig aus und sei gerade, wo Grundstückseigentümer zudem mit den Kostenerhöhungen des Wasserzweckverbands zu kämpfen hätten, „nicht das richtige Signal“.

Florian Schwaiger und Bernhard Wernthaler (beide CSU/PfW) dagegen sprachen sich für die „zwingend notwendige“ Anpassung der Hebesätze aus: Der Investitionsbedarf sei einfach gegeben. Außerdem könne man sie natürlich zu gegebener Zeit auch wieder senken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Barbara Prügl (GOL) betonte: „Wirtschaften heißt nicht nur sparen, sondern auch Gelder sinnvoll einzusetzen.“ Sie wünschte sich jedoch, die ersten Haushaltsberatungen bereits im September anzusetzen – und zwar in öffentlicher Sitzung. Daher schwanke sie noch mit ihrer Zusage.

Rathauschef Sailer entgegnete, dass es aufgrund der komplexen Materie in einem Gremium mit 20 Personen schon schwer sei, eine Einigung zu erzielen. In seinen Augen sei es schwierig, in der Diskussion dazu gleich von Anfang an „noch mehr Leute mitzunehmen“.

Appell: Vertrauen in die Räte haben

Erika Wittstock-Spona (FWG) appellierte an die Bürger: „Wir haben intensiv gerungen und diskutiert.“ Man könne Vertrauen in das gewählte Gremium haben. Sie bat ihre Kollegen, dem Haushalt zuzustimmen: „Wir müssen handlungsfähig bleiben.“ Diesem Appell folgten die Räte letztlich – mit Ausnahme von Hillebrand, Röhrig und Stefan Grünberger (FWG).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.