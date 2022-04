Psychische Gesundheit stärken: Realschule Au setzt auf Beratungsangebote

Die Schulpsychologin an der Abenstal-Realschule in Au ist Anja Isbaner (M.). © Schule

An der Abenstal-Realschule in Au gibt es ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Schüler. Dabei steht die mentale und psychische Gesundheit der Kinder im Vordergrund.

Au/Hallertau – „Mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen fühlen sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt“ – dies zeigten die neusten Ergebnisse der Anfang Februar veröffentlichten COSPY-Studie. Diese Tatsache fordert nicht nur die Familien der Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Schulgemeinschaften. Auch wenn Schule nie therapeutisch tätig werden kann, so können Rahmen geschaffen und Angebote gemacht werden, um die mentale und psychische Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Schüler zu stärken. Die Abenstal-Realschule Au realisiert dies durch eine Vielzahl an Präventionskonzepten als festen Bestandteil in jeder Klassenstufe.

KOMPASS und „zamgrauft“ werden schon umgesetzt

Während in den unteren Jahrgangsstufen Programme wie KOMPASS (Kompetenz aus Stärke und Selbstbewusstsein) und „zamm grauft“ umgesetzt werden, gilt es, die älteren Schülerinnen und Schüler bereits zur Mitgestaltung dieser Angebote einzubinden. Sie können als Tutoren, Hausaufgaben-Coaches oder Streitschlichter den Jüngeren helfen. Die regelmäßigen Feedbackgespräche, die von den Klassenleitern zweimal im Jahr mit allen Schülern geführt werden, bieten viel Raum und Zeit, um sowohl gegenseitig Rückmeldung zu geben als auch Probleme der Schüler beim Lernen und deren mögliche Ursachen zu besprechen.

Hilfe bei Schulleistungs- und Verhaltensproblemen

Neben diesen Programmen steht jedem Schulmitglied ein kompetentes Team zur Unterstützung und Beratung zur Verfügung: Anja Isbaner ist die Schulpsychologin der Abenstal-Realschule. Als Lehrkraft mit zusätzlichem Studium der Schulpsychologie berät sie bei Schulleistungs- und Verhaltensproblemen, bei Prüfungsangst sowie bei Motivations- und Lernschwierigkeiten. Neben der Schulleistungsdiagnostik und der Erstellung von Empfehlungen für Notenausgleich und Notenschutz unterstützt Anja Isbaner die pädagogische Arbeit der gesamten Schule durch die wissenschaftlichen Methoden der Psychologie.

Beratungslehrkraft und Lerncoach vor Ort

Ihr zur Seite steht Stefanie Schnee als angehende Beratungslehrkraft. Der Fokus ihrer Tätigkeit liegt vor allem auf der Schullaufbahnberatung. Daneben unterstützt sie die Schüler ebenso in pädagogisch-psychologischen Fragen. Julia Hofmeister bietet den Schülern als ausgebildeter „Lerncoach“ praktikable Wege und Lösungen für eine bessere Organisation von Lernprozessen und die Anwendung von Lernstrategien. Dabei stehen die Anleitung und Förderung des selbstregulierten Lernens im Vordergrund.

Experten für Suchtprävention

Anja Schmidt und Alexander Dobsch sind geschult im Bereich der Suchtprävention und für die Organisation und Durchführung entsprechender altersgerechter Programme in den einzelnen Jahrgangsstufen verantwortlich. Der professionelle und gleichzeitig einfühlsame Umgang mit den Schülern sowie die intensive Zusammenarbeit der beratenden Lehrkräfte untereinander und mit der Schulleitung bilden die Basis für eine umfangreiche Unterstützung an der Abenstal-Realschule.

