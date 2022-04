Sanierung der Ortsdurchfahrt Au: Das nächste Nadelöhr wartet schon

Nichts geht mehr: Der Bereich im Unteren Markt ist mit Schrankenzaun für den Verkehr gesperrt, Fußgänger und Radfahrer haben jedoch freie Bahn. © Hellerbrand

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Au ist in vollem Gang - der Verkehr wird umgeleitet. Doch die Verkehrsbehinderungen werden nicht leichter - das nächste Nadelöhr wartet schon.

Au/Hallertau – Ruhig geworden ist es im Unteren Markt in Au. Seit Montag, 28. März, sogar ganz ruhig. Denn ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Komplettsperrung für die Untere Hauptstraße – sichtbares Zeichen dafür ist ein rot-weiß schraffierter Schrankenzaun auf etwa zehn Meter Länge vor der Abensbrücke. Da die Kommunikation zwischen Baufirma und Rathaus hakte, waren viele Anwohner von der Maßnahme vor den Kopf gestoßen. Vor allem die Bewohner im Bereich Rennbahnstraße sowie im Baugebiet „Hansl am Berg“, denn als einzige Zufahrt für das große Baugebiet im Auer Norden ist nun die Einmündung an der Kirche von der Kooperator-Schmid-Straße in die Obere Hauptstraße verblieben. Zwar ist die Untere Hauptstraße bis zum ehemaligen BayWa-Lagerhaus geteert, jetzt aber kommen die kniffligen Bereiche.

Aktuell sind die Arbeiten an der Einmündung zur Rennbahnstraße im Gange, die bis Ende Mai/Anfang Juni abgeschlossen sein sollte. Doch die Verkehrsprobleme werden nicht leichter, das nächste Nadelöhr wartet: der Kreuzungsbereich Raiffeisenbank/Zintl. Denn die Planung sieht auch den Umbau der Unteren Hauptstraße bis zur Pfaffenhofener Straße/Einmündung Kohlstattstraße zum Baugebiet „Bäckerfeld“ sowie bis zur Einfahrt zum Friedhof gegenüber der Hopfenhalle vor, wie Bürgermeister Hans Sailer auf Nachfrage erläutert: „Ein überaus sensibler Bereich“. Und dieser Abschnitt ist viel befahren.

Schon jetzt bringen die Baumaßnahmen in der „Unteren Hauptstraße“ den Verkehrsfluss zum Erliegen. © Hellerbrand

Folgende Entscheidung steht deshalb im Raum: Wird dieser Kurvenbereich während der mehrmonatigen Bauphase für den Verkehr komplett gesperrt oder lässt man eine einzügige Befahrung zu? Letzteres wäre mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Hierüber soll in der Gemeinderatssitzung am 26. April beraten werden, wobei von einer Komplettsperrung auch der wichtige Busverkehr für Schulkinder und Pendler betroffen wäre. Bei einer Zusammenkunft mit MVV-Vertretern wurde die Thematik bereits vorbesprochen, so Sailer. Denn bei einer Abriegelung würden die Busse nur über die Umgehungsstraße die Haltestellen anfahren können. Die gute Nachricht: Bis Ende Oktober muss die gesamte Baumaßnahme „Unterer Markt“ abgeschlossen sein.

Martin Hellerbrand

