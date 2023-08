Auer Ortskernsanierung: 3. Bürgermeisterin zieht bei Sommerfest kritische Zwischenbilanz

Blickfang: Der freigelegte Brunnen im Bereich der einstigen Raiffeisenbank. © Hellerbrand

Beim Auer Sommerfest wurde die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts gefeiert. Die 3. Bürgermeisterin fand dennoch kritische Töne.

Au/Hallertau – Hochbetrieb herrschte am Samstag auf der Unteren Hauptstraße beim Auer Sommerfest, das die Gemeinde zusammen mit mehreren Vereinen organisiert hatte. Die Tische entlang dem ehemaligen Gasthaus Mally und dem Geschäftshaus Lechner waren ab 17 Uhr dicht besiedelt, die in Schlange stehenden Besucher an den Verkaufs- und Spielständen zeugten ebenfalls von großer Resonanz.

Die Feier anlässlich des im Rahmen der Ortskern-Sanierung fertiggestellten Bauabschnitts zwischen Raiffeisenbank/Hopfenhalle und Einfahrt in die Brauerei startete nach Maß. Der Mut der Verantwortlichen, das Fest trotz wolkenverhangenem Himmel und schlechten Prognosen dennoch stattfinden zu lassen, wurde belohnt. Erst um 19.10 Uhr fing es an zu regnen, wovon sich die Besucher unter den Pavillons oder Regenschirmen aber nicht unterkriegen ließen.

Hopfamusi undZeidig sorgten fürviel gute Laune

Das Rahmenprogramm war vielfältig: Neben Gaumenfreuden vom Grill bis zur Gemüsepfanne gab es auch was auf die Ohren, wofür die Blasmusik der Hopfamusi sowie die Live-Auftritte der Band Zeidig um Ritsch Ermeier sorgte. Auch sonst herrschte Kurzweil durch Dosenwerfen mit Jugendreferentin Tanja Rieder, an der Spritzwand der Feuerwehr, mit Torwandschießen beim TSV oder dem Schätzspiel von Kolping. Der Gesellenverein um Vorsitzenden Alfred Baur agierte zudem als „Waffelbäcker“, was nostalgisch an frühere Zeiten beim Hopfenfest erinnerte.

Reger Betrieb herrschte inmitten des Marktes, wo die Besucher mit Musik, Gaumenfreuden sowie Spiel und Spaß für den Nachwuchs versorgt wurden. © Hellerbrand

Apropos Erinnerung. Dass der fertig gestellte Bauabschnitt „Untere Hauptstraße“ jede Menge Zeit und Nerven beansprucht hatte, war auch Thema bei der Besichtigungstour mit 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald. Verschiedene Probleme hätten hier zu Bauverzögerungen geführt, teilweise durch organisatorische Fehler oder bauliche Verzögerungen, als versehentlich das Regenrückhaltebecken im Bereich Rennbahnstraße abgefräst wurde.

Nicht immer war auch ausreichend Personal auf der Baustelle vertreten. Aus den verschiedenen Unwägbarkeiten habe man inzwischen gelernt, weshalb der aktuell laufende Bauabschnitt zwei zwischen Brauerei und Einmündung Kirche deutlich besser laufe.

Bei der Besichtigungstour über die neu gestaltete Untere Hauptstraße gab 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald (.l.) Auskunft über den schwierigen Verlauf der Bauphase. © Hellerbrand

Erschwerend komme jedoch – wie schon im ersten Bauabschnitt – hinzu, dass die Straße zwecks ihrer Geschichte stets „archäologisch begleitet“ werden muss. Das führt laut Sebald bei etwaigen Funden zu erheblichen Verzögerungen. Vor allem Funde wie Brunnenreste sowie Teile des einstigen „Prügelwegs“ aus dem 18. Jahrhundert, also Holzbohlen zur Verstärkung der früheren Wegstrecke in 1,40 Metern Tiefe, stießen auf ziemlich großes Interesse.

Auch über die laufenden Arbeiten am Bauabschnitt zwei zwischen den Einfahrten von Brauerei und Kirche hatte Beatrix Sebald Informationen. Die den Bau durchführende Firma sei im Zeitplan, ferner zeige sie sich sehr kompromissbereit in der Ausführung oder bei aufkommenden Problemen. Bis Ende Oktober soll zumindest der Abschnitt zwischen Brauerei und Rathaus abgeschlossen sein, das Pflaster werde komplett erneuert und mit zwei Bushaltestellen vorm Gasthof „Zur Post“ versehen. (Martin Hellerbrand)

