Auer Grundschule soll Jugendsozialarbeiter bekommen – aber der Fachkräftemangel ist ein Problem

Jugendhilfeausschuss

Dass an der Grundschule Au eine Jugendsozialarbeiter-Stelle geschaffen werden soll, darüber herrscht Einigkeit. Doch die Personalsuche könnte zur Herausforderung werden.

Au/Hallertau – Die Lage, so sagt Landrat Helmut Petz, ist „nicht hoffnungslos“. Aber sie ist schwierig, in den Augen von Grünen-Kreisrätin Evelyn Altenbeck sogar „tragisch, untragbar und schrecklich“: Der Fachkräftemangel im sozialen Bereich schlägt nämlich auch auf die Jugendsozialarbeit an Schulen durch, wie am Montag im Jugendhilfeausschuss deutlich wurde. Anlass: der Antrag der Grundschule Au auf Schaffung einer Stelle für Jugendsozialarbeit (JaS).

Derzeit wird die Grundschule Au von 230 Schülern besucht. Bis zum Schuljahr 2026/27 werde eine Schülerzahl von 260 erwartet, berichtete Jugendamtsleiterin Arabella Gittler-Reichel. Die Begründung des Antrags, eine JaS-Stelle zu schaffen, liest sich so: Regelmäßig seien Schüler mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten, Problemen bei der Einhaltung von Normen und Regeln, geringer Frustrationstoleranz und Impulskontrollproblemen zu beobachten. innerfamiliäre Konflikte, Scheidungsfälle oder das Leben in Patchwork-Familien führten ebenfalls zu Spannungen und Belastungen bei betroffenen Schülern und deren sozialem Umfeld.

Leistungsdruck und Schulangst nehmen zu

Auch Leistungsdruck, Schulangst und -vermeidung seien vermehrt zu beobachten. In all diesen Fällen könne JaS effektiv über intensive Einzelfallarbeit Lösungen entwickeln, Vernetzungsarbeit leisten und eine wichtige Schnittstelle zwischen Schülern, Schule, Elternschaft, hilfegebenden Stellen und dem Amt für Jugend und Familie darstellen. Des Weiteren zeichne sich ein hoher Bedarf an Sozialtraining ab, vor allem in den Bereichen (Cyber-) Mobbing, verbaler und physischer Gewalt sowie genereller Konfliktbewältigungsstrategien.

Die Zustimmung des Jugendhilfeausschusses wurde erleichtert, weil das Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ eine Verdreifachung der Förderpauschale ermöglicht und die Marktgemeinde Au eine Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt hat. Im Klartext heißt das: Für eine 60-Prozent-Stelle würden sich die Kosten auf 36.000 Euro belaufen, die Förderung betrage (bis August 2023) 29.500 Euro pro Jahr, die restlichen Kosten teilen sich Landkreis und Marktgemeinde. Ab August 2023 reduziere sich der Zuschuss dann auf 9816 Euro.

Besetzung fraglich

Die Zustimmung zu dem Antrag der Grundschule Au stand nicht in Frage: Martin Hellerbrand (CSU) sagte, es sei gut, dass man auch in Au so eine Stelle bekomme – „auch wenn es eigentlich bedenklich ist“. Evelin Altenbeck (Grüne) kam allerdings die Frage, ob man diese Stelle überhaupt besetzen könne und wie es überhaupt bei den JaS-Stellen im Landkreis mit der Personaldecke aussehe. Die Antwort kam von Gittler-Reichel: „Auch wir kämpfen stark mit dem Fachkräftemangel.“ In Zahlen: An der Imma-Mack-Realschule in Eching, an der Grundschule St. Korbinian, an der Grundschule St. Lantpert, am Sonderpädagogischen Förderzentrum, an der Wirtschaftsschule, an der Mittelschule Hallbergmoos und an der Neufahrner Grundschule am Jahnweg seien derzeit JaS-Stellen unbesetzt – vor allem, weil sich die Jugendsozialarbeiter in Elternzeit befänden.

Wie Landrat Helmut Petz berichtete, habe man gerade wieder drei Sozialarbeiter einstellen können. Die Idee von Samuel Fosso (FSM), die Elternzeit-Vakanzen mit befristeten Verträgen für Jugendsozialarbeiter aufzufangen, dürfte wenig Erfolg zeitigen, so Gittler-Reichel: „Da bekommen wir noch schwieriger Personal als auf unbefristete Stellen.“

