„Wir haben keinen Schiss“: Die Auer Bastian und Benedikt Schreck erwarten in Ingolstadt neue Herausforderungen

Mit einem Pokalsieg verabschiedeten sich Benedikt (l.) und Bastian Schreck von ihren Kollegen beim TSV Au. Beim Drittligisten FC Ingolstadt wollen sich die Zwillinge „noch mehr reinhängen“. © Sven Leifer

Vom TSV Au zum FC Ingolstadt: Die Zwillinge Bastian und Benedikt Schreck wechseln in den Nachwuchs des Drittligisten. Dort haben sie einiges vor.

Au/Hallertau - Es sind manchmal die kleinen Momente am Rande eines Fußballspiels, die einem in Erinnerung bleiben. Für die Nachwuchskicker Bastian und Benedikt Schreck wurde genau so ein Moment zum Highlight. Sie wechseln zur nächsten Saison vom TSV Au zum FC Ingolstadt – und verabschiedeten sich mit einem Pokalsieg.

Die beiden zehnjährigen Zwillinge wollen immer Fußballspielen. Manchmal stehen sie aber nicht im Kader, wenn sie sich auf den Weg zum Sportplatz machen: An einem Samstag im März 2022 begleiteten sie ihren großen Bruder Paul (13 Jahre) zum Auswärtsspiel. „Wir haben dann ein bisschen an der Bande rumgehauen“, sagt Benedikt, der – wie Zwillingsbruder Bastian – fast immer einen Ball am Fuß hat. „Die beiden sind mit Ball auf die Welt gekommen“, bestätigt auch Papa Tobias Schreck, der gleichzeitig Trainer seiner Söhne beim TSV Au ist.

Und plötzlich kam ein Scout auf die Auer Zwillinge zu

Das „Rumgehaue“ an der Bande scheint so wild nicht gewesen zu sein: Nach kurzer Zeit kam ein Scout auf sie zu. Der machte es möglich, dass Benedikt und Bastian mit dem Perspektivkader der Schanzer in Schweitenkirchen mittrainieren durften. Von anfänglich 70 Spielern in diesem Kader, waren etwa ein Jahr später noch 17 Fußballer übrig. Inklusive Benedikt und Bastian. Und dann kam plötzlich der Anruf des Drittliga-Vereins: „Wir sind ausgeflippt“, sagt Benedikt als er erfuhr, dass der FC Ingolstadt sie gerne fest in ihren Reihen hätte.

Reich beschenkt wurde das Team des TSV Au beim Merkur CUP-Bezirksfinale in Ebersberg. Als Gewinner des ESB-Fairnesspreises freute sich der Auer Nachwuchs über Medaillen, einen Satz Trikots und Fairplay-Shirts. Zudem hat die Mannschaft noch die Chance auf den Karim-Adeyemi-Preis, der unter allen Fairnesspreis-Gewinnern gezogen wird. © Leifer

Auf was sie sich nun am meisten freuen? „Dass die Spiele so weit weg sind“, sagt Benedikt. Bastian schaut ihn fragend an: „Du meinst, weil die Gegner stärker sind!“ Die starke Konkurrenz ist fortan nämlich über ganz Bayern verstreut. Dass mit dem Wechsel zum namhaften Club auch die sportliche Herausforderung größer wird, wissen die beiden: „Wir haben keinen Schiss. Wenn die Gegenspieler noch stärker sind, muss man sich halt auch mehr reinhängen.“

Erst Rang sechs im Merkur CUP-Bezirksfinale, am Tag drauf Sparkassen-Cup-Sieger

Am vergangenen Wochenende waren die Schrecks noch für den TSV Au aktiv. Am Samstag spielten sie beim Merkur CUP-Bezirksfinale und landeten auf dem sechsten Platz – der größte CUP-Erfolg in der Vereinsgeschichte. Am Sonntag standen sie dann schon wieder auf dem Rasen und gewannen mit ihrer Mannschaft das Sparkassen-Cup-Finale gegen die SG Oberhummel/Berglern. Beim 2:0-Sieg traf sowohl Bastian als auch Benedikt. Ein erfolgreicher, aber trotzdem schmerzhafter Abschied von ihrem TSV.