AuerVoices: Prominenter Chor tritt Musikverein Nandlstadt bei

Teilen

Ihr zehnjähriges Bestehen feiern die AuerVoices um Chorleiter Stefan Hofstetter (hinten, M.) im Sommer. Seit Januar gehört der erfolgreiche Chor dem Musikverein Nandlstadt an. © Musikverein Nandlstadt

Der Musikverein Nandlstadt hat prominenten Zuwachs bekommen: Nun sind auch die AuerVoices als Chor-Ensemble Teil des Vereins.

Nandlstadt – Die AuerVoices feiern im September dieses Jahres ihr zehnjähriges Bestehen und bereichern somit bereits seit fast zehn Jahren die Kulturlandschaft in der Hallertau. Das Repertoire der AuerVoices reicht von Pop- und Rocksongs bis hin zu Jazz und Hip-Hop. Besonders beeindruckend sind die A-cappella-Versionen, welche die AuerVoices auf ihren Konzerten oder auch über ihre während Corona entstandenen Musikvideos darbieten.

Die Begeisterung für die Musik überträgt sich derweil nicht nur auf die Sängerinnen und Sänger der AuerVoices und ihre Konzertbesucher hier vor Ort: 2020 wurden das Ensemble Sieger beim Chorwettbewerb des Bayerischen Rundfunks und wurden darüber hinaus als einer von vier bayerischen Chören für eine Reportage des Bayerischen Fernsehens angefragt (Ausstrahlung voraussichtlich Frühjahr 2022).

Auer Voices mit neuer Heimat

Die neue Heimat der AuerVoices ist nun die alte Schulturnhalle in Nandlstadt. Dort wird seit Anfang 2021 ein großes Stück kulturelle Heimat für Musik geschaffen, indem Probenräume und Technik bereitgestellt und eingerichtet werden. Insbesondere die musikalische Bandbreite, die Reichweite der zahlreichen Ensembles und die guten Probenbedingungen haben die AuerVoices dazu bewegt, sich dem Musikverein Nandlstadt anzuschließen – seit 1. Januar 2022 sind sie nun Mitglied.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Freude über den prominenten Zuwachs ist nicht nur bei Thomas Häßler, Vorsitzender des Musikvereins Nandlstadt, groß, sondern auch bei Stefan Hofstetter, Chorleiter der Auer Voices. Zum Wechsel nach Nandlstadt sagt Hofstetter: „Nach langen Jahren des Probenraum-Hoppings, in denen wir beinahe wöchentlich woanders geprobt haben, sind wir froh, eine langfristige Lösung zu haben. Das ist gut für den Chor, gut für die Musik und gut für die Region!“ Doch man dürfe nicht vergessen, „dass es die AuerVoices nicht ohne die Liedertafel Au geben würde. Daher gilt ein ganz besonderer Dank der Liedertafel Au für die Unterstützung in den fast zehn Jahren unseres Bestehens.“ Auch wenn die AuerVoices nun als neuer Chor im Musikverein Nandlstadt proben würden, werde man immer mit der Liedertafel Au freundschaftlich verbunden sein. „So wird man die AuerVoices sicherlich auch noch öfter in Au zu hören bekommen.“

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.