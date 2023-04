Aufatmen nach schweren Jahren: Tourismusverein Hopfenland Hallertau zieht positive Bilanz

Dort, wo das Grüne Gold wächst, befindet sich das Ziel von immer mehr Ausflügen und Urlaubsreisen - in der Hallertau. © Robert Michael/dpa

Der Tourismusverein Hopfenland Hallertau hat jetzt zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen - und erfreuliche Zahlen aus der Region präsentieren können.

Hallertau – Die diesjährige Mitgliederversammlung des Tourismusvereins Hopfenland Hallertau fand Ende März im Landkreis Pfaffenhofen, im Gasthof Bogenrieder in Pörnbach statt – und stand ganz im Zeichen von erfreulichen Zahlen.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie konnte für die Region Hopfenland Hallertau eine positive Tourismusbilanz gezogen werden. Auf der Mitgliederversammlung präsentierte Susanne Beyer, Projektleiterin des Tourismusverbands, die Zahlen aus dem Jahr 2022: Sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen konnte man demnach einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr erkennen. Die Gästeankünfte verzeichneten ein Plus von über 65 Prozent und die Übernachtungszahlen einen Anstieg von knapp 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. In den Sommermonaten Juli, August und September 2022 sei wieder eine sehr gute Auslastung bei den Übernachtungen erreicht worden.

Der Vorstand des Tourismusvereins Hopfenland Hallertau um den Vorsitzenden und Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner (3. v. l.). Zur Führung gehört auch Anita Meinelt (l.), stellvertretende Freisinger Landrätin. Verein © Carolin Meinhold, Hopfenland Hallertau Tourismus e.V.

Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner, Vorsitzender des Tourismusvereins, kommentierte die Bilanz wie folgt: „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hat der Tourismus in der Region wieder mehr zur Normalität zurückgefunden. Vor allem für unsere touristischen Betriebe in der Region bedeutet dies ein Aufatmen nach zwei schweren Jahren.“ Trotz der erfreulichen Zahlen könne der Tourismus in der Hallertau noch nicht an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen. Im Vergleich zu den gesamtbayerischen Gästezahlen liege die Hallertau noch leicht unter dem bayerischen Durchschnitt.

Viele Maßnahmen und Aktionen

Wie die Verantwortlichen aufzählten, wurden im Jahr 2022 viele Maßnahmen und Aktionen durchgeführt, um den Tourismus in der Hallertau zu fördern. Weiterhin habe man verstärkt auf Onlinewerbung gesetzt, um neue Zielgruppen zu erschließen. Hopfenfeste konnten wieder stattfinden, die teilweise auch über die Grenzen der Hallertau bekannt sind. Zudem habe der Busreisetourismus in die Region wieder zugenommen. Viele Radreiseveranstalter hätten die Hallertau als Destination für ihre Gäste entdeckt. „Der Radtourismus boomt“, zeigte sich Projektleiterin Susanne Beyer erfreut. „Radreiseveranstalter finden in der Hallertau genau das, was ihre Gäste suchen: eine abwechslungsreiche Landschaft, traditionelle Orte, Sehenswürdigkeiten an den Touren und idyllische Radwege fernab von jeglichem Trubel.“

Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner sieht den Verein für seine zukünftigen Aufgaben gut aufgestellt. Im Verlauf der Sitzung verabschiedeten die Mitglieder ein umfassendes Maßnahmenpaket für 2023. Enormes Entwicklungspotenzial sieht man für die Region im Busreisetourismus. Mit einem großen Angebot rund um das Thema Hopfen und Bier sowie attraktiven Ausflugszielen inmitten der grünen Hopfenlandschaft bewirbt man die Hallertau sowohl für Tages- als auch für Mehrtagestouren „als ideales Ausflugsziel für Busreiseunternehmen, Gruppen- und Vereinsausflügler“.

