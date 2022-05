Ballabend der Auer Kolpingsfamilie: Simon Reiter holt sich die Maikrone

Von: Nico Bauer

Teilen

Drei Damen feiern den Maikönig: (v. l.) Alexandra Scherbel, Anna Haug, Simon Reiter und Claudia Fuchs. © Bauer

Beim „Ball in den Mai“ der Auer Kolpingsfamilie war nicht nur für reichlich Unterhaltung gesorgt, sondern auch für eine ganz besondere Wahl.

Au/Hallertau – Eigentlich hatte sich das Publikum beim Ball in den Mai der Auer Kolpingsfamilie auf die Wahl der ersten Maikönigin eingestellt. Doch Wahlen – Politiker können Lieder davon singen – sind unberechenbar. Es wurde ein Maikönig: Simon Reiter (19) aus Au.

Nachdem wegen Corona heuer an den traditionellen Faschingsball nicht zu denken war, entschied man sich bei der Kolpingsfamilie für den Tanz in den Mai und der neu geschaffene Ehrentitel Maikönig*in war als eines der Highlights geplant. Die vier Meldungen teilten sich auf in drei elegante junge Damen und einen smarten Herrn: Alexandra Scherbel (22, Au), Anna Haug (15, Au), Simon Reiter (19, Au) und Claudia Fuchs (19, Dellnhausen). Die Wahl bestand aus einer kurzen Vorstellung des Quartetts und dann durfte jeder Gast auf der Rückseite der Eintrittskarte einen Namen aufschreiben. Da hatte schon Simon Reiter bei den seinen drei Sätzen den witzigsten Spruch parat: „Die meisten hier kennen mich ja und die anderen lernen mich eben kennen.“

Rund 350 Gäste feierten am Samstag einen rauschenden Ball in der Auer Hopfenlandhalle. © Bauer

Vielleicht war das dann der entscheidende Witz, weil Reiter von den rund 350 Gästen 79 Stimmen bekam. Das bedeutete einen minimalen Vorsprung von vier Stimmen, wobei alles andere geheim blieb. Der Maikönig erhielt ein Geschenkpaket, eine Schärpe und die in Au obligatorische Hopfenkrone. Die drei Damen wurden alle Zweite. Simon Reiter kam dabei etwas zufällig zu dem Titel, denn er wurde von Claudia Fuchs zum Mitmachen überredet. Die beiden sind Gründer der Landjugend Dellnhausen und Fuchs wollte nicht alleine auf der Bühne stehen.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Dancing Angels aus der Nachbarortschaft Nandlstadt. Für die Tanzgruppe war es nach den Corona-Restriktionen der erste Auftritt. Und der war höchst spektakulär.

Die Dancing Angels aus Nandlstadt feierten ihr Comeback nach den Corona-Restriktionen – gekonnt wie eh und je. © Bauer

In einer kleinen Satireeinlage nahm außerdem die Kolpingsfamilie die Dauerbestelle von Au aufs Korn und bewarb den Postillon d’Au, in dem mehrere lokalpolitische Themen auf die Schippe genommen wurden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach einem tollen Tanz in den Mai muss sich nun die Kolpingsfamilie für nächstes Jahr die Karten legen, wie es mit dem Abend weitergehen soll. Im kommenden Jahr dürfte der Verein wieder im Fasching die alte Tradition fortsetzen. Der Vorsitzende Alfred Baur weiß aber noch nicht, ob der Verein und sein endlicher Kreis der ehrenamtlichen Helfer die Kraft und die Zeit haben für die Organisation von zwei Großveranstaltungen binnen drei Monaten. Deshalb ist es derzeit auch denkbar, dass Simon Reiter als einziger Maikönig aller Zeiten in die Gemeindegeschichte eingeht und es dann auch nie eine Maikönigin geben wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.