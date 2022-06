Bauernhof in der Hallertau besetzt - doch Polizei weiß von nichts

Von: Andreas Beschorner

Aktivisten wollen den verlassenen Bauernhof in Wolfersdorf 2 besetzt haben. © Beschorner

Aktivisten wollen verlassenen Bauernhof in der Hallertau besetzt haben – doch die Polizei weiß von nichts

Au/Hallertau – Seit rund acht Jahren steht der alte Vierseithof im Weiler Wolfersdorf 2 (Marktgemeinde Au) leer. Seitdem verfallen die Gebäude. Aktivisten sollen bereits vor sechs Monaten das Gebäude besetzt haben, wie jetzt bekannt wurde. Am Wochenende sollte, so haben die Aktivisten mit dem Namen „WDzwo“ (wohl das Kürzel für Wolfersdorf 2) per Mail an die FT-Redaktion mitgeteilt, das Gebäude geräumt werden. Das ist offenbar doch nicht passiert. Was Stand der Dinge ist, liegt im Dunkeln. Wie so manches in Wolfersdorf 2.

Die Sprecherin der Aktivisten meldet sich per Mail

Mehr als sechs Monate lang sei der alte Vierseithof im Landkreis Freising von den Aktivisten „still besetzt“ gewesen, teilt „WDzwo“-Sprecherin Mia Finke per Mail mit. So still, dass es offenbar niemand mitbekommen hat. Vor rund zehn Tagen hätten sie ihr „Coming Out“ gefeiert und die Besetzung öffentlich gemacht. In diversen sozialen Medien (Instagram und Youtube) sind Videos und Fotos eingestellt, in denen vermummte Aktivisten zeigen und erklären, wie es in den Gebäuden aussieht, was Ziel der Aktion ist und wie sie die persönlichen Sachen der Vorbesitzerin aussortieren.

Die bis zu zehn Aktivisten seien, so die Absicht der Hausbesetzung, damit beschäftigt, „die Infrastruktur des alten Vierseithofs wieder herzustellen, um Raum zum Wohnen, für Kultur und politischen Austausch zu schaffen“, heißt es in dem Schreiben.

Die angekündigte Räumung fand nicht statt

Für den vergangenen Samstag sei ihnen nun „nach einer Anzeige der Hausverwaltung die Räumung durch die Polizei angekündigt worden“, wie Finke in der Mail darlegt. Wer sich hinter der Hausverwaltung namentlich verbirgt und von wem die Aktivisten darüber in Kenntnis gesetzt worden sind bleiben dabei ein Rätsel. „Diese Drohung ist für uns vollkommen unverständlich“, schreibt Finke – und hat Widerstand angekündigt „Wir werden nicht zulassen, dass uns einer der wenigen Freiräume, die im Freistaat Bayern existieren, wieder genommen wird. Wir lassen uns nicht so einfach vertreiben.“

Das Freisinger Tagblatt hat sich in Wolfersdorf umgesehen. Der Besuch vor Ort zeigte, dass die Gebäude zwar offenbar bewohnt werden (oder waren): Denn in den Fenstern sind Blumentöpfe mit Pflanzen zu sehen, an der Hauswand hängen Transparente. Doch anzutreffen war am Sonntag niemand. Und auch auf eine FT-Anfrage über die angegeben Mailadresse von „WDzwo“ ist bislang keine Reaktion erfolgt. Funkstille.

Der Polizei ist von einer Besetzung nichts bekannt

Bei der Polizei Moosburg, so ergab die FT-Recherche, wusste man auch nichts von einer Räumung am Wochenende, auch von einer Anzeige in dieser Sache war nichts bekannt. Inzwischen hat „WDzwo“ per Video mitgeteilt, dass es am Samstag doch „keinen unschönen Kontakt“ mit den Behörden gegeben habe. Aber man sei darauf vorbereitet, wenn die Polizei anrücke.

Dem Auer Bürgermeister Hans Sailer war bis zur Nachfrage der Presse nichts von alldem bekannt: Er komme da ab und zu vorbei, auch Jäger würden den Feldweg an Wolfersdorf vorbei oft benutzen – doch in dem Vierseithof sei noch nie jemand gesehen worden. Und erst recht wisse er nichts von einer angekündigten Räumung durch die Polizei. „Kein Mensch kümmert sich um den Hof, er wird komplett sich selbst überlassen, bis er in sich zusammenfällt“, hat Finke die Lage vor Ort beschrieben. „Wir wollen nicht zuschauen, wie wertvoller Wohnraum verschwendet wird, nur weil sich kein Mensch verantwortlich fühlt.“

Rätselhafte Erbengemeinschaft

Kein Mensch – das soll eine Erbengemeinschaft sein, die sich über die Zukunft des alten Hofs nicht einigen kann. Dabei, so kritisiert „WDzwo“, profitierten die Erben von den wachsenden Preisen für Baugrund und Ackerland. Je länger die Nachlassverhandlungen andauerten, desto wertvoller werde der Boden, auf dem der alte Hof steht. Dazu Finke: „Wir befreien die WDzwo aus der Spekulation. Wir renovieren sie und beleben sie wieder. Wir bereichern uns nicht an Boden und Immobilien, sondern werden einen Ort des politischen Austauschs und kultureller Möglichkeiten schaffen, der der gesamten Region zu Gute kommt.“

