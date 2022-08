Viele Touren, ein Ziel: Beim Holledauer Radltag führten alle Strecken nach Au

Auch die Rudelzhauser Gruppe um Erwin Traublinger (2. v. r.) freute bei der Ankunft am Schlossbräukeller in Au. © Hellerbrand

Kräftig in die Pedale getreten wurde am Samstag beim 13. Holledauer Radltag. Zum großen Finale trafen sich alle Radfahrer aus den Hallertau-Gemeinden in Au.

Au/Hallertau – „Ja, mir san mit’m Radl do“: Das war am Samstag das Motto beim 13. Holledauer Radltag. Für Pedalritter jeden Alters und jedes Fitness-Zustands standen wieder eine Vielzahl von Touren zur Auswahl, die dann gegen 16 Uhr den Zielort Au, genauer gesagt den Schlossbräukeller, zum Ziel hatten. Erfahrene Gruppenführer hatten sich im Vorfeld Gedanken über Weglänge, Rastplätze sowie Schwierigkeitsgrad gemacht.

Brauer besucht

Gleich vier Touren standen mit Start am Hauptort Au zur Auswahl, von wo aus zwei E-Bike-Gruppen und zwei Familien-Touren losgingen. Auch drei Ortsteile waren beteiligt: Stefan Spitzer führte die sechs Osterwaaler, Manfred Grünberger 22 Osseltshauser und Toni Neumaier die 28-köpfige Abenser Radlgruppe an. Letztgenannter hatte sich bei der Planung der 34-Kilometer-Tour wieder ein Schmankerl ausgedacht: Zuschauen beim Bierbrauen. Das war bei der Rast am Anwesen der Familien Kraft in Dellnhausen möglich. In deren Garage wird aktuell nämlich der Sud für das Dellnhauser Dorffest fabriziert.

Ein Bierbrau-Besuch war Teil der Tour bei den 28 Abenser Radlern um Toni Neumaier (r.). © Hellerbrand

Mit drei Gruppen um die Anführer Gerwald Niedermayer, Erwin Traublinger sowie Peter Geier war auch die Gemeinde Rudelzhausen mit insgesamt 33 Mitradlern gut vertreten. Unter anderem hatte sich auch der ehemalige Bürgermeister Konrad Schickaneder auf den Sattel geschwungen.

Apropos Bürgermeister: Attenkirchens Gemeindeoberhaupt Mathias Kern trat ebenfalls eifrig in die Pedale, als die Gruppe von Wolfgang Braun rund 15 Kilometer über Staudhausen, Sillertshausen, Seysdorf und ein paar Umwegen nach Au fand.

Vorbei an Hopfengärten führte diese Route aus Haslach. © Hellerbrand

Und Nandlstadt? Aus der Nachbargemeinde startete an diesem Tag keine einzige Tour Richtung Au. An mangelndem Gerät kann’s nicht gelegen haben, denn spätestens seit dem Marktfest Ende Juni, als sich mehrere Dutzend Radler nach den Weihwasserspritzern von Pfarrer Stephan Rauscher auf den Weg nach Attenkirchen gemacht hatten, wurde die Zweiradbegeisterung mehr als deutlich. Einzig Hans Hengster hielt beim Holledauer Radltag die Nandlstädter Fahne hoch: Er hatte sich der Attenkirchener Gruppe angeschlossen.

Alle Touren trafen gegen 16 Uhr im Bräukeller ein, wo sich viele der Teilnehmer dann ein Radler gönnten. In seiner Begrüßung freute sich der Auer Bürgermeister Hans Sailer über den erfolgreichen Tag mit vielen unterschiedlichen Touren, die von 130 Teilnehmern auf einer Gesamtlänge von 410 Kilometern bewältigt wurden. Die sechsjährige Johanna, die bei der kleinen Familientour an der Seite von ihrem Vater Franz Westermair 15 Kilometer mitradeln durfte, war dabei die jüngste Teilnehmerin.

Martin Hellerbrand

