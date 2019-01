Beim Überholen: BMW-Fahrerin baut Unfall mit Schulbus - Polizei sucht Zeugen

Bei einem missglückten Überholvorgang im Markt Au krachte eine BMW-Fahrerin in einen Schulbus. Nun hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Au/Hallertau - Folgenschweres Manöver: Am Montag gegen 7.15 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem Schulbus (Ford Transit) auf der Oberen Hauptstraße in Au Richtung Rudelzhausen und bog nach links in die Gabelsbergerstraße ab. In diesem Moment beabsichtigte laut Polizei eine 41-Jährige, mit ihrem 1er BMW den Schulbus zu überholen – mit der Folge, dass es zum Zusammenstoß kam.

Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. (08761) 30180 in Verbindung zu setzen.

ft