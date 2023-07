Brennende Hecke löst Großeinsatz in Au aus - Drei Menschen verletzt

Von: Andrea Beschorner

85 Einsatzkräfte kämpften am Dienstag gegen eine brennende Thujenhecke: Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Foto (Facebook) © Kreisbrandinspektion

Großeinsatz in Au: Aufrgund einer brennenden Hecke mussten zahlreiche Feuerwehrkräfte ausrücken. Drei Menschen wurden verletzt.

Au/Hallertau – Das hätte böse enden können: Eine brennende Hecke hielt am Dienstagnachmittag zunächst die Feuerwehren Au, Enzelhausen und Mainburg, später weitere Einsatzkräfte der Kreisbrandinspektion Freising, ziemlich in Atem. In einer Wohnsiedlung in Au stand eine Thujenhecke in Flammen, das Feuer war, als die Rettungskräfte eintrafen, gerade dabei, über den Giebel des Hauses auf den Dachstuhl des Wohngebäudes überzugreifen.

Rasante Brandentwicklung

Aufgrund der rasanten Brandentwicklung wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Geräteträger wurden zur Einsatzstelle gerufen. Die Kräfte vor Ort leiteten sofort mit mehreren Rohren einen kombinierten Innen- und Außenangriff ein, um das Wohnhaus und eine angrenzende Garage vor den Flammen zu schützen, wie die Kreisbrandinspektion Freising mitteilt. Mit der Unterstützung weiterer Kräfte aus Enzelhausen und Tegernbach, die mit Atemschutztrupps anrückten, sowie einer Drehleiter aus Mainburg – insgesamt waren 85 Einsatzkräfte vor Ort – konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus in letzter Sekunde verhindert werden, so die KBI.

Zwei Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung, eine weitere zog sich bei den ersten Löschversuchen Verbrennungen zweiten Grades zu. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

