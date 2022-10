Bürgerscharen statt Baumaschinen: Auer Herbstmarkt lockt Bevölkerung auf die Hauptstraße

Reger Betrieb herrschte beim Herbstmarkt vor allem im Bereich des Auer Rathauses, wo sich die Verkaufsstandl konzentrierten. © HELLERBRAND

Ein breites Angebot, buntes Treiben und prächtiges Wetter: Am Sonntag ging in Au der Herbstmarkt über die Bühne. Für die Besucher war einiges geboten.

Au/Hallertau – Reger Betrieb herrschte am Sonntag beim Herbstmarkt in der Auer Hauptstraße. Statt Baumaschinen und Pflasterer, die bis vor ein paar Tagen noch die letzten Arbeiten an der Sanierung des Regenrückhaltebeckens vor dem ehemaligen BayWa-Lagerhaus vollzogen hatten, strömten nun Besucher in die Auer Ortsmitte.

Dort hatten wieder Fieranten und Standlleut ihre Zelte aufgeschlagen, wobei sich die Zahl in Grenzen hielt. Auch einige Geschäftsleute nutzten den Marktsonntag zum Verkauf. Vor allem den Inhabern der Läden im Unteren Markt, die durch die Baustelle seit einem Jahr erhebliche Einbußen zu verkraften hatten, war die Freude am regen Zulauf anzusehen. Gut besucht war auch die Außentheke des Cafés „My Sweet Dream“, bei dem die frühere Inhaberin Elisabeth Zintl selbst den Kirtanudel-Verkauf ankurbelte.

Gemeinsam mit ihrem Papa Dominik Kratzl genoss die vierjährige Anna ihre Kirtanudel. © Hellerbrand

Ziemlich konzentriert waren die Anbieter und Standl wie gewohnt rund ums Rathaus. Wie in früheren Markttagen ging der TSV unter die „Brutzler“ und hielt die Besucher vor dem Gemeindesitz mit Grillfleisch und Bratwürstl kulinarisch bei Laune. Gegenüber gab es Süßes vom Tierschutzverein. Neben Kaffee und Kuchen hatten sich die Tierschützer mit dem früheren Bürgermeister Karl Ecker noch einen prominenten Losverkäufer geangelt, um zusätzliche Einnahmen zu akquirieren. Auch die Gemeindeverwaltung nutzte den Markttag, um Interessierten die neuen Räume des Bauamts im Bereich der früheren Hypo-Bank vorzustellen.

Ortschef Hans Sailer sowie die Hopfenhoheiten Susanne Kaindl und Julia Eichstetter (v. l.) am Stand von Karl-Heinz Lechner (2. v. r.). © Hellerbrand

Am Marktplatz präsentierte eine Mainburger Firma großflächig ihre Autos, derweil machte die Osseltshauser Landjugend Werbung in eigener Sache – denn nach langer Durststrecke gibt’s demnächst wieder Theater auf der Bühne im Siebler-Saal. „Im Himmel gibt’s koa Parlament“ heißt das Stück, für das die Akteure vor dem Ermeier-Haus mächtig den Vorverkauf ankurbelten. Zulauf hatte des Weiteren auch die Gemeindebücherei, die beim Bücher-Flohmarkt ihre knappe Kasse aufbesserte.

Martin Hellerbrand

