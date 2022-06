„Jahrelange Versäumnisse“: CSU Au-Abens rechnet mit Ex-Bürgermeister Karl Ecker ab

Von: Andreas Beschorner

Der frisch gewählte Vorstand: (v. l.) Florian Schwaiger, Minister Florian Herrmann, Martin Linseisen, Stefan Baur, Bernhard Wernthaler und Bezirksrat/Wahlleiter Simon Schindlmayr. © Beschorner

Beim Jahrestreffen der CSU Au-Abens wurde jetzt Ex-Bürgermeister Karl Ecker scharf kritisiert - und ein Appell Richtung „Ampel in Berlin“ ausgesendet.

Au/Hallertau – Das CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 war in den Augen von Stefan Baur „katastrophal“. Das Resultat, das die CSU Au-Abens bei der Kommunalwahl 2020 eingefahren hat, sei hingegen „anständig“ gewesen, so der Ortsvorsitzende in der Jahreshauptversammlung am Montag. Und auch wenn der eigene Spitzenkandidat keine Stichwahl erzwingen konnte, sei die Zusammenarbeit mit dem neuen Ortschef Hans Sailer (FW) unvergleichlich besser als mit seinem Vorgänger, beschrieb 2. Bürgermeister Martin Linseisen die Stimmung im Gemeinderat.

„Schlimmes Niveau“ beklagt

Ja, so Linseisen in seinem Bericht zur Kommunalpolitik im Gasthaus Straßberger, es gebe da manche „Geplänkel“ im Gemeinderat. Aber das sei weit von dem „schlimmen Niveau“ entfernt, das unter Sailers Vorgänger Karl Ecker teilweise geherrscht habe. Die Zusammenarbeit mit Sailer finde auf Augenhöhe statt, lobte Linseisen. Sailer mache einfach seine Arbeit – und da habe er ganz viel aufzuarbeiten, was gut zwei Jahrzehnte lang unter seinem Vorgänger versäumt worden sei. Das gehe schon damit los, dass man jetzt mehr Mitarbeiter im Rathaus habe, was unter Ecker und dessen „nicht nur falsch verstandener Spar-, sondern sogar Geizpolitik“ nicht möglich gewesen war.

Treue Mitglieder geehrt: (vorne, v. l.) Vitus Schuster, Josef Straßberger und Josef Schmid mit (hinten v. l.) Florian Herrmann, Karlheinz Lechner, Stefan Stanglmair und Stefan Baur. © Beschorner

Der Bericht des Vorsitzenden in der Ortshauptversammlung fiel nach zwei Jahren Corona-Pause kurz aus: Sämtliche Veranstaltungen der Jahre 2020 und 2021 seien entfallen, politisch seien in diese Zeit die Europa-, die Kommunal- und die Bundestagswahl gefallen – mit wechselndem Erfolg. Kurz fiel auch der Bericht von Kassier Florian Schwaiger aus: 2021 habe man nach Einnahmen in Höhe von 4750 Euro und Ausgaben in Höhe von 4250 Euro mit einem Plus von 500 Euro abgeschlossen, der Kassenstand habe sich damit auf 3890 Euro erhöht.

Florian Herrmann richtet Appell Richtung „Ampel in Berlin“

Nur kleine Änderungen im Vorstand des derzeit 55 Mitglieder zählenden Ortsverbands Au-Abens gab es bei den Neuwahlen: Stefan Baur bleibt Ortsvorsitzender, seine drei Stellvertreter heißen Martin Linseisen, Bernhard Wernthaler und – neu im Amt – Frank Chabrié. Florian Schwaiger wurde abermals zum Schatzmeister gewählt, neuer Schriftführer ist Robert Boos. Die Beisitzer heißen Hildegard Heindl, Martin Hellerbrand, Simon Reddig und Lucia Schmidmair-Kaindl. Und dann gab es noch Ehrungen – darunter für fünf Mitglieder, die seit 50 Jahre der CSU die Treue halten: Josef Straßberger, Stefan Stanglmair, Vitus Schuster, Karlheinz Lechner und Josef Schmid.

Begonnen hatte der Abend mit einer Ansprache des Kreisvorsitzenden und Staatsministers Florian Herrmann: Der bilanzierte nach über zwei Jahren Corona-Maßnahmen, dass es „grundsätzlich nicht falsch war, was wir alles gemacht haben“. Jetzt, so sein Appell in Richtung „Ampel in Berlin“, müsse man die Zeit nutzen, um auf mögliche Entwicklungen im Herbst und Winter vorbereitet zu sein – auch wenn derzeit der Krieg in der Ukraine und seine Folgen auch für Deutschland vieles überlagerten.

