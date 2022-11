Geheimnis vor 200 Gästen gelüftet: Der Auer Prinz kommt aus Nandlstadt

Der Fasching kann kommen: Prinzessin Annika (3. v. l.) und Prinz Robert III. (2. v. l.) sind jedenfalls bereit. © Hellerbrand

Au feiert Fasching, der Prinz dazu kommt aus Nandlstadt. Bei der Proklamation wurde dieses Geheimnis vor rund 200 Besuchern auf dem Auer Marktplatz gelüftet.

Au/Hallertau - Dass der Prinz aus Nandlstadt kommt, scheint keine schlechte Wahl, wie bereits die launige Rede des designierten Prinzen Robert erahnen ließ. Auch seine Mitregentin Annika wohnte jahrzehntelang in der Nachbargemeinde, residiert jedoch aktuell im „Königreich Haslach“ und damit in Auer Fluren. Doch bevor dieses Geheimnis gelüftet wurde, übernahm Claudia Obermeier am Mikrofon das Kommando. Weil die weibliche Form von Hofmarschall sehr schwierig sei, löste die Ex-Prinzessin und Freundin des 2. Präsidenten Robert Rank die Genderfrage in Eigenregie: „Ich bin die Hofmarschine“.

Stolze 51 Mitglieder umfasst heuer die Gruppe der „P’Auer-Kids“, die sich ebenfalls auf dem Marktplatz vorstellte. © Hellerbrand

Wie am Fließband ging dann auch die Vorstellung der Akteure im Fasching 2022. Zuerst die 51 Kinder der „P’Auer-Kids“, die in den drei Gruppen Kindergruppe, Garde und Teenie-Showtanz eingeteilt sind. „So viel waren wir noch nie“, so Obermeier zur Kinderzahl, von denen einige seit der ersten Klasse mit von der Partie sind. Auch fünf Kinderkasperl sind dabei. Das Kindermanagement hat heuer Nadine Henning von Sabine Ewert übernommen.

Seit zwei Jahren schon ist Benjamin Stefan Präsident der Auer Narrhalla. Nach Corona-Ausfalljahren war die Suche eines Prinzenpaars kein Zuckerschlecken, dennoch wurde Stefan fündig. „Beim Hopfenfest in Nandlstadt hat mich der Benni gefragt“, erzählte die 25-jährige Prinzessin Annika (Müller), beruflich Sozialpädagogin. Und so musste ein Prinz her – sie überredete den 29-jährigen Robert Berndl dazu. „Das ist meine erste Proklamation und jetzt bin ich gleich der Prinz“, so Robert Berndl vom Podium aus ans Faschingsvolk. Natürlich durfte seine Aussage „Ich komm aus dem schönen Nachbarland Nandlstadt“ nicht ohne ein paar Pfiffe und Räusperer erfolgen, dennoch hielt sich die Aufregung in Grenzen. Schließlich sind Frotzeleien zwischen den beiden früher beinahe verfeindeten Nachbargemeinden gängige Praxis – und immerhin gibt es ja auch zahlreiche Liebschaften sowie politischer Zusammenarbeit in beider Interesse, die die eine allzu große Abneigung ins Land der Märchen verweisen. Fast wie ein „Märchen aus 1001 Nacht“, so das Motto des Auer Faschings.

Dass ihn im Fasching der Name „Prinz Robert III. von meisterlicher Pries“ ziere, erklärte der Lebensmittelkontrolleur (29) mit seiner Teilnahme an der Schnupfer-Weltmeisterschaft, wo er den 105. Platz erreichte. Auch die Hobbys der Regentin spiegelt deren Faschingsname „Prinzessin Annika von Ochsenritt und Salsaschritt“ wider, denn sie sei im Besitz von Kuh und Ochse und tanze leidenschaftlich gerne.

Der Hofstaat kann sich sehen lassen: 13 Gardemädels, ferner begleiten sieben Mitglieder der Calimera-Gruppe und 15 Elferräte das Prinzenpaar. Zur weiteren Entourage zählen zwei Kasperl, ein Mundschenk und drei Marketenderinnen sowie fünf Hofdamen.

Die wichtigsten Termine sind der Inthronisationsball am Samstag, 7. Januar, sowie der Faschingszug am Sonntag, 19. Februar – entlang der Hauptstraße, deren Sanierung im ersten Teil inzwischen abgeschlossen ist, jedoch für 2023 der nächste Abschnitt warte. Obermeiers Appell ging an Bürgermeister Hans Sailer, die Hauptstraße bis zum Faschingszug von jeglichen „Wanderbaustellen“ frei zu halten, die den Umzug behindern könnten. Dies versicherte Sailer in seinem Grußwort ans Prinzenpaar, versehen mit einem Augenzwinkern: „Wir haben bis Faschingssonntag einen Baustopp verhängt. Wenn der Faschingszug durch ist, können wir wieder aufreißen“.

Martin Hellerbrand

