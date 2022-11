Die Ampel aus dem letzten Jahrhundert: In Au muss eine Lösung her

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Sie hat Jahrzehnte auf dem Buckel: die Ampel am Rathaus in Au stammt aus dem Jahr 1984 – und fällt regelmäßig aus. © Beschorner

Der zweite Bauabschnitt zur Neugestaltung der Auer Hauptstraße steht bevor. Im Zuge dessen stand auch die alte Ampel auf dem Prüfstand - die funktioniert nämlich nicht mehr gescheit.

Au/Hallertau - Die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt (BA II) zur Neugestaltung der Unteren und Oberen Hauptstraße in Au laufen. Am Dienstag war das Ingenieurbüro Dippold und Gerold in die Marktgemeinderatssitzung gekommen, um das Kanalsanierungskonzept für diesen Straßenabschnitt vorzustellen. Wichtig: Ein Teil der Leistungen zur Sanierung des Mischwasserkanals – nämlich das, was in offener Bauweise erledigt werden wird – werde in die Ausschreibung für den Tiefbau aufgenommen, die für Mitte Dezember 2022 geplant sei. Ein anderer Teil der Leistungen zur Mischwasserkanal-Sanierung – nämlich das, was in geschlossener Bauweise erledigt wird – werde in die Ausschreibung „Kanalsanierung Markt Au in der Hallertau“ aufgenommen. Laut Kostenberechnung des Ingenieurbüros Dippold und Gerold ist mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 120 000 Euro brutto zu rechnen. Der Marktrat stimmte dem Kanalsanierungskonzept zu und billigte die Kosten.

Das war eigentlich auch für ein anderes Teilprojekt der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt vorgesehen: die Erneuerung der Fußgängerampel in Höhe des Rathauses. In einem Planungsgespräch mit den Fachplanern wurde vorgeschlagen, die Fußgängerampel am Rathaus zu erneuern. Die Verwaltung befürwortete dies.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Grund: Die Ampel stammt aus dem Jahr 1984, die Steuerung ist sehr störanfällig und fällt seit Jahren regelmäßig aus, Ersatzteile gibt es nicht mehr. Und: Neue Ampeln ermöglichen beispielsweise wegen moderner LED-Leuchten eine Energieeinsparung von rund 90 Prozent. Zwar wäre eine Reparatur durch die Firma Swarco Traffic Systems GmbH für rund 10 000 Euro möglich, sinnvoller wäre es aber laut Planern und Verwaltung, die komplette Ampelanlage zu erneuern. Geschätzte Gesamtkosten dafür: 77 000 Euro – wobei eine Förderung beantragt werden soll. Eine Entscheidung traf der Marktgemeinderat am Dienstag allerdings nicht. Weil noch einige Fragen ungeklärt sind, wurde der Tagesordnungspunkt vertagt.

Apropos: Ampel. Bürger aus Reichertshausen hatten bei der Verwaltung nachgefragt, wann denn nun die provisorische Fußgängerampel über die B 301 abgebaut und durch die vom Staatlichen Bauamt zugesagte feste Anforderungsampel (wir haben berichtet) ersetzt werde.

Die Antwort fiel eher ernüchternd aus: Laut Staatlichem Bauamt habe es bei der Ausschreibung nur ein Angebot gegeben – und das habe 45 Prozent über der Kostenschätzung gelegen. Deshalb habe man die Ausschreibung wieder aufgehoben, werde weitere Abstimmungsgespräche mit den Planern führen und eine neue Ausschreibung starten. Die Durchführung der Maßnahme sei dann für das Frühjahr 2023 vorgesehen, so die Auskunft des Staatlichen Bauamts.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.