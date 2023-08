Die Auer feiern gerne – und mit dem Weinfest kommt am Montag die nächste Gelegenheit

Der TSV lädt ein

Der TSV Au lädt wieder zu seinem beliebten Weinfest auf den Marktplatz ein. Bei der Weinprobe wurde jetzt vorab schon mal das Programm vorgestellt.

Au/Hallertau – Als Besuchermagnet erweist sich seit Jahren das Weinfest auf dem Auer Marktplatz. Am kommenden Montagabend, 14. August, ab 17 Uhr – also am Abend vor Mariä Himmelfahrt – ist es wieder so weit. Je nach Witterung werden die Tische vor oder im Zelt wieder im Nu belegt sein, denn das Weinfest hat sich längst einen Namen gemacht. Das liegt zum einen an den edlen Traubensäften aus dem Wein- und Spirituosengeschäft Herrscher in Au, zum anderen auch an dem familiären Ambiente des Fests mit Kinderprogramm und dezent musikalischer Umrahmung. Auch für die notwendigen Schmankerl als Grundlage ist gesorgt, weshalb verschiedene Köstlichkeiten vom Grill sowie die beliebten Brotzeitplatten angeboten werden. Pommes dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Auch Bierliebhaber werden versorgt

Natürlich kommen auch Bierliebhaber nicht zu kurz, schließlich ist man im Kerngebiet des Hopfenbaus. Weil jedoch der Traubensaft im Mittelpunkt steht, hatten die Verantwortlichen des TSV Au jüngst zur Weinprobe an der Feierstätte „Marktplatz“ geladen. Mit von der Partie war auch Bürgermeister Hans Sailer, eigentlich eher Weißbierliebhaber, der jedoch den angebotenen Weiß- und Rotweinen ein sehr „süffiges“ Urteil ausstellte. Dabei dürften alle Weinkenner bei der vielfältigen Auswahl von süß bis herb auf ihre Kosten kommen.

TSV-Vorsitzender Stefan Stubenvoll zeigte sich zuversichtlich darüber, dass das Weinfest sicher auch in diesem Jahr wieder „ein Renner“ werde. Positiv stimme ihn auch die Resonanz der Bevölkerung beim kürzlich stattgefundenen Sommerfest in der „Unteren Hauptstraße“, das trotz widrigen Wetters sehr gut besucht war. Stubenvolls Fazit: „Die Auer feiern gerne.“

