Die „Widmann Hanni“ aus Reichertshausen hinterlässt eine große Lücke im Dorf

Der Trauergottesdienst für Johanna Widmann findet am morgigen Freitag in Reichertshausen statt. © hel

Johanna Widmann, Gattin von Altbürgermeister Adolf Widmann, aus Reichertshausen stirbt mit 82 Jahren. Ihr Tod reißt eine Lücke in ihre Dorfgemeinschaft.

Reichertshausen – Wie ein Lauffeuer verbreitete sich im Markt Au die Nachricht, dass Johanna Widmann aus Reichertshausen nach kurzer und schwerer Krankheit am Freitag im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Um die Verstorbene trauern besonders ihr Gatte, der Auer Altbürgermeister Adolf Widmann, sowie die Familie ihres Sohnes Anton.

Geboren und aufgewachsen ist die „Widmann Hanni“, wie sie im Umkreis genannt wurde, zusammen mit den drei Brüdern Georg, Hans und Anton auf dem Ostermeier-Hof in Reichertshausen. Schon in jungen Jahren musste Johanna Widmann, eine geborene Bauer, auf dem elterlichen Hof mithelfen. Auch nach dem Besuch der Volksschule war ihre Arbeitskraft zu Hause gefragt. Viel Freude bereitete ihr das Dorfleben, besonders die Aktivitäten der Landjugend, wo „die Hanni“ beim alljährlichen Theaterspiel ihr Talent auf die Bühne brachte.

Johanna Widmann musste in ihrem Leben schweren Schicksalsschlag bewältigen

Ihr privates Glück fand sie in ihrem Gatten Adolf Widmann, der sie im Jahr 1964 zum Traualtar führte. Die Geburt der zwei Buben, Thomas und Anton, machten das Familienglück im Eigenheim perfekt.

Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte die Familie 1989, als Sohn Thomas bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Der Zusammenhalt der Familie, die Unterstützung enger Freunde und der Glaube halfen mit, um diese schwere Zeit einigermaßen zu überstehen.

Richtige Freude kehrte erst Jahre später in ihr Leben, als Sohn Anton 1997 Schwiegertochter Helga heiratete und das junge Glück ihr Zuhause in unmittelbarer Nachbarschaft begründete. Die Geburt der Enkelkinder Max (1999) und Stefan (2000) bereiteten Johanna Widmann besonders viel Freude, sie ging in ihrer „Oma-Rolle“ sichtlich auf. Mit viel Zuneigung und Einfühlungsvermögen begleiteten die Großeltern das Heranwachsen ihrer Enkelkinder, auch deren Partnerinnen fanden in der Familie herzliche Aufnahme. Das Familienglück schien perfekt. Umso tiefer deshalb der Einschnitt, als sie vor wenigen Wochen die Diagnose eines schnell wachsenden Tumors bekam.

Begnadete Bäckerin mit Grünem Daumen

Nicht nur in der Familie, auch in der Dorfgemeinschaft hinterlässt die Verstorbene eine große Lücke. So waren ihre Koch- und Backkünste bekannt. Deshalb verging auch keine Festivität am Ort, bei dem „die Hanni“ entweder eine Torte oder Schmalzgebäck zum süßen Buffet beisteuerte. Auch das jährliche Schmücken des Christbaums in St. Stephanus war ihr ein Anliegen, daneben bereitete ihr die Blumenpracht im heimischen Garten viel Freude.

Am heutigen Donnerstag um 18 Uhr wird Johanna Widmann am Friedhof neben der Pfarrkirche St. Stephanus in Reichertshausen beigesetzt. Am selben Ort ist am morgigen Freitag um 14 Uhr auch der Trauergottesdienst. Im Anschluss findet Johanna Widmann auf dem benachbarten Friedhof ihre letzte Ruhe.

von MARTIN HELLERBRAND

