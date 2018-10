Dieser 850-Meter-Radweg hat den Markt Au sechs Jahre beschäftigt

Au/Hallertau – Über sechs Jahre hat es gedauert, bis der Markt Au dieses Projekt realisieren konnte. Und das ist kein Mammutwerk, keine Ortsumgehung und auch kein neues Rathaus. Nein: Sechs Jahre hat es gedauert, bis ein 850 Meter langer Radweg entlang der Staatsstraße 2054 zwischen Seysdorf und der Abzweigung der Kreisstraße FS23 gebaut wurde. Schuld war freilich nicht die Gemeinde, wie Bürgermeister Karl Ecker bei der Segnung des Radwegs jetzt betonte. Wohlgemerkt: Segnung. Eröffnet ist der Radweg noch nicht, weil noch kein Sicherheitsaudit vorliegt. Verkehrsfreigabe dürfte Mitte Oktober sein.

Doch davon ließ man sich bei der Segnung (mit anschließender Brotzeit im angrenzenden Feld) die Laune nicht verderben. Ecker erinnerte allerdings schon an „die vielen Hürden“, die man habe überwinden müssen. Da war zunächst der Grunderwerb: Zwar habe es „gut angefangen“, im August 2012 habe man die ersten Beurkundungen in der Tasche gehabt. Doch dann „sehr dunkle Wolken“: Nicht alle Grundstückseigentümer konnten zur Abtretung ihrer Flächen bewegt werden. Die Lösung, die schließlich ins Auge gefasst wurde, kam mit der Entfernung einer kleinen Mittelinsel aus.



+ Freudiges Abschneiden: Hans Sailer (2. Bürgermeister), Michael Schütte (Ingenieurbüro Dippold und Gerold), Karl Ecker (1. Bürgermeister), Alois Pröll (Geschäftsführer Firma Strabit), Alexander Söllner (Ingenieurbüro Dippold und Gerold) und Martin Linseisen (3. Bürgermeister) durchtrennten das symbolische Band. © Beschorner

Und dann war da noch die Sache mit dem Geld: Der Freistaat hatte die Maßnahme nicht auf dem Schirm und nicht im Programm, sodass die Marktgemeinde als Sonderbaulastträger für den Freistaat einsprang. 571.000 Euro habe man also hingeblättert, 351.000 Euro an Förderung bekommen. Fazit, so Ecker: „Der Freistaat Bayern hat sich dadurch rund 220.000 Euro gespart“, sei doch eigentlich dieser zuständig für den Bau von Radwegen entlang von Staatsstraßen. All das bewog Ecker zu einem Appell an die Nutzer: „Achten Sie stets auf die gute Erhaltung dieses Wegs, der uns so viele Sorgen und Schweißtropfen im Vorfeld gekostet hat.“