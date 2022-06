Doppelter Grund zur Freude in Abens: Leo Rieder feiert 80. Geburtstag – und Zwillingsbruder natürlich auch

Doppelten Grund zu feiern gab es bei Leo Rieder (M.) aus Abens, hatte doch sein Zwillingsbruder Heinrich (l.) auch 80. Geburtstag. Und auch wenn der nicht in Au wohnt, gratulierte ihm 2. Bürgermeister Martin Linseisen ebenfalls herzlich zu seinem Ehrentag. © Hellerbrand

Viele Gratulanten waren ins Schützenstüberl nach Abens gekommen, um Leo Rieder zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Aber da war noch ein anderer Jubilar.

Abens - Es gab gleich doppelten Grund zur Freude, da auch der Zwillingsbruder des Jubilars, Heinrich Rieder aus Diedorf bei Augsburg, zur Party in Abens bei Au vorbeischaute. „Um fünf Minuten bin ich älter“, so Leo Rieder, scherzhaft zu seinem Bruder, den 2. Bürgermeister Martin Linseisen in seiner Gratulationstour im Rahmen der Marktgemeinde gleich mit einschloss.

Geboren und aufgewachsen sind die beiden im schwäbischen Untermeitingen, gemeinsam mit fünf Geschwistern. Nach der Lehre zum Großhandelskaufmann erfolgte der Weg nach Oberbayern, als Leo Rieder nach der Bundeswehrzeit ab 1967 zuerst als hauptberuflicher Rotkreuz-Sanitäter in Freising sowie ab 1978 im BRK-Präsidium in München arbeitete. Sein privates Glück fand der Jubilar in seiner Gattin Konradine, die er 1966 vor den Traualtar führte und die ihm Sohn Christian schenkte.

Von München über Moosburg nach Abens

Wohnten die Rieders jahrzehntelang in München und Moosburg, so wurde ab 1989 das Dorf Abens mit dem Bau eines Eigenheims zum Lebensmittelpunkt. Und die Rieders haben beide schnell Fuß gefasst, wobei ihre gesellige Art und das Talent, auf die Leute zuzugehen, wesentlich dazu beigetragen hat. „Ich bin in jedem Verein dabei“, so Leo Rieder zu seinen Mitgliedschaften bei FFW, Kriegerverein, Abensquell oder SV Oberhaindlfing/Abens. Rieder: „Bei manchen Vereinen auch nur passiv“.

Ziemlich aktiv war die Rolle des 80-Jährigen über die vergangenen Jahrzehnte in der Rotkreuzgruppe Hemhausen, bei der er als Referent, Frontmann, jahrelanger „Chef“ und Bindeglied nach Freising fungierte. Viele Jahre leistete Rieder ehrenamtlich Rotkreuzdienste, übernahm Schichten, die Sanitätshilfe bei verschiedenen Veranstaltungen oder Krankenfahrten, wo ihn meist auch Gattin Konradine begleitete.

1979 Weltmeister im „Dauerschafkopfen“ - über 64 Stunden lang

Neben der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bereiten natürlich die beiden Enkelkinder Yannick und Lenya den Großeltern die größte Freude. Zu einer großen Leidenschaft der Rieders sind seit 19 Jahren auch die Ausflüge im eigenen Wohnmobil geworden, wo man sich zwischen einer und drei Wochen auf Fahrt begibt. Je nach Wetterlage kommt die Reiseentscheidung oft ganz spontan, so Leo Rieder, dem vor allem die 21 tägige Tour durch Deutschland während der WM 2014 noch bestens in Erinnerung ist. Ein Hobby ist auch das Schafkopfen, dem er im Kreise mit Freunden ausgiebig frönt. Wie groß seine Leidenschaft für das „Kartleln“ ist, zeigt Rieders Mitgliedschaft im „Oberhaindlfing-Quartett“, das sich im Dezember 1979 den Weltmeistertitel im „Dauerschafkopfen“ über 64,5 Stunden sicherte.

